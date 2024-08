Varese e Gavirate insieme in campo e in passerella

Prima la partita, poi la festa. Città di Varese e Gavirate Calcio consolideranno – sabato 24 agosto – l’alleanza sportiva e organizzativa annunciata qualche settimana fa (Massimo Foghinazzi, numero uno dei rossoblu, è anche a capo del settore giovanile varesino) attraverso un lungo pomeriggio condiviso al campo sportivo “Vittore Anessi” nella città dei Brutti e Buoni.

Galleria fotografica Piacenza – Varese 2-2 in amichevole 4 di 8

Il programma prende il via alle 15,30 quando biancorossi e rossoblu si allacceranno le scarpe da gioco per affrontarsi in quello che sarà l’ultimo test in vista dell’esordio in Coppa Italia per la squadra di Floris, previsto domenica 1 settembre con la Varesina. L’incontro è considerato “allenamento congiunto” ma le due formazioni dovrebbero comunque scendere in campo con la giusta carica agonistica. Foto Ezio Macchi

Al termine della partita, prenderà quindi il via la serie di presentazioni che coinvolgerà i gruppi di entrambe le società. Prima toccherà alle formazioni juniores (la Regionale del Gavirate alle 17,20, la Nazionale del Varese alle 17,30), poi all’undici femminile biancorosso (17,40). Chiusura con la prima squadra del Gavirate di mister Alessandro Marzio che disputerà il campionato di Promozione nel girone A.

Alle ore 18 il momento più atteso, la rassegna della rinnovata prima squadra del Varese per la quale ci si aspetta un’ottima cornice di pubblico. L’ingaggio di Floris in panchina e le mosse orchestrate dalla società del nuovo ds Antonio Montanaro stanno convincendo i tifosi che presto avranno a disposizione la campagna abbonamenti: nel corso del pomeriggio di Gavirate infatti, la società svelerà le modalità per sottoscrivere la tessere stagionale.