A Castiglione Olona tutto pronto per la 13esima cronoscalata del Piccolo Stelvio

Torna come ogni anno la Cronoscalata del Piccolo Stelvio, evento sportivo benefico organizzato da Asd Compact Team con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona, in collaborazione con Avis e Gruppo Alpini.

L’evento si terrà domenica 8 settembre con le modalità delle precedenti edizioni, con strade chiuse, pacco gadget, premiazioni finali e tanta beneficenza.

Il ritrovo è fissato alle 8 in via Diaz (zona stabilimento Mazzucchelli) e partenze dalle ore 8:308,30 circa. Come sempre il percorso si potrà affrontare sia da ciclisti (con qualsiasi tipo di bicicletta) che da podisti.

Il ricavato sarà devoluto alla Parrocchia di Castiglione Olona. Qui la locandina con tutti i dettagli