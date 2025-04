Questa sera, martedì 22 aprile, si terrà a Castiglione Olona una veglia di preghiera per Papa Francesco.

L’appuntamento è per le 20,30 nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine del Rosario, in via Verdi 15. Sarà recitato il Rosario e celebrata l’Eucarestia di suffragio per il pontefice.