A Cuvio arriva la Castagnata degli Alpini

Con la fine di settembre e i primi segni dell’autunno ecco che, puntualissimi, Pro loco di Cuvio e Alpini convocano al Parco Comunale “Pancera”, le Penne Nere valcuviane per la annuale Castagnata Alpina. Una giornata che non si basa solo sulla famosa e popolare allegria degli alpini ma che ascolta anche la voce della natura e le sue varie problematiche: da qui l’impegno degli organizzatori volto ad attuare significativi interventi nella differenziazione e nel riciclaggio dei rifiuti, servendo i cibi con stoviglie biodegradabili e posate riutilizzabili al cento per cento (acciaio), con l’obiettivo di produrre meno rifiuti possibili.

Uno sguardo di attenzione, che le manifestazioni della Pro Loco di Cuvio, hanno sempre riservato verso la salvaguardia dell’ambiente. L’appuntamento darà grande spazio anche a bambini e ragazzi con il loro mercatino nel quale potranno esporre, scambiare e barattare i loro libri, figurine, giochi. L’iniziativa è esclusivamentre riservata ai giovani dai 6 ai 13 anni, che potranno affittare una bancarella al costo di euro 0.50 (50 centesimi). Ai giovani bancarellari nel pomeriggio, gli Alpini offriranno la merenda con il “Maxi panino alla Nutella” di 2 metri di lunghezza.

Per chi volesse prenotare una bancarella contattare la Pro loco a questi numeri: Giovanna: 0332-651224 / 333 40.07.156 Milva : 340 94.66.804 Varie le attrazioni da vivere domenica 29 a Cuvio: castagne, bambini, musica e una cucina che offrirà tanti ricchi sapori autunnali. Il via alle ore 10 con l’apertura del mercatino dei bambini.

A mezzogiorno, il “Rancio Alpino” con gli stuzzicanti pizzoccheri e il tagliere “Valtellina” con salumi, formaggi e polenta taragna oltre alla immancabile polenta nostrana con brasato e funghi o con lo zola. Per il palato dei bambini ci saranno gli enormi e favolosi hamburger di chianina. Tutto ben bagnato dal buon vino servito in bottiglie pet riciclabili e con attivo il servizio al tavolo. Nel pomeriggio, “veci e bocia” del gruppo Alpini di Cuvio prepareranno le caldarroste mentre la musica della Filarmonica Cuviese contribuirà ad vivacizzare l’atmosfera. Per altre info www.cuvio.com