A Saronno parte il nuovo corso per i volontari dell’associazione Avulss

L’associazione Avulss di Saronno organizza il 19° corso base di volontariato socio-sanitario. Il corso – che partirà il 21 settembre e continuerà fino al 19 ottobre – è gratuito e aperto a tutti e ha lo scopo di formare nuovi volontari per continuare a portare sollievo a chi soffre e diffondere la cultura della solidarietà e della condivisione. Le lezioni si terranno a Saronno, nella sede di Casa di Marta, in via Petrarca 1.

Avulss è un’associazione nazionale che opera sul territorio di Saronno dal 1981 offrendo un servizio di prossimità relazionale gratuito a persone in stato di sofferenza e difficoltà. I volontari dell’Avulss di Saronno sono presenti in particolare all’Ospedale, nelle case di riposo e, in collaborazione con il Comune di Saronno, anche nell’assistenza domiciliare.

Chi fosse interessato può consultare il pieghevole del Corso base con il dettaglio di tutti gli incontri cliccando questo link