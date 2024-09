Al Museo del tessile di Busto Nicolò Terminio presenta il suo libro “Lo Sciame Borderline”

SPIC, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Integrata e di Comunità, in collaborazione con Jonas Varese, è lieta di annunciare la presentazione del nuovo libro “Lo Sciame Borderline” di Nicolò Terminio, edito da Raffaello Cortina Editore.

L’evento si terrà sabato 7 settembre alle ore 16:30 presso la Sala Conferenze del Museo del Tessile, situata in A. Volta 6, Busto Arsizio. Durante la presentazione, Nicolò Terminio dialogherà con Michele Angelo Rugo, offrendo una prospettiva unica e innovativa sul disturbo borderline basata sulla sua pratica clinica.

Al termine della presentazione seguirà un rinfresco.

Partendo dalla sua pratica clinica, Nicolò Terminio propone una prospettiva originale sul disturbo borderline. “Lo Sciame Borderline” è costituito da una serie di memorie traumatiche che non hanno trovato una trama, da un funzionamento dissociativo che risulta sganciato dalla dimensione simbolica. Nella concettualizzazione dello sciame borderline, la teoria del soggetto di Lacan e la clinica del vuoto di Recalcati vengono messe in dialogo con altre prospettive psicoanalitiche, con la psicopatologia fenomenologica e con la tradizione psicodinamica che prende origine da Janet. Il quadro d’insieme orienta il lettore nell’applicazione terapeutica dei principi che guidano la cura, una cura finalizzata a restituire all’instabilità traumatica del borderline la possibilità di una nuova trama per esistere e gioire della vita.

Nicolò Terminio pratica la psicoanalisi a Torino e lavora come supervisore in servizi di cura. Fa parte dell’équipe del Centro Telemaco di Torino e della Società milanese di psicoanalisi. È docente all’Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata di Milano e nella Scuola COIRAG di Torino.

Per coloro che non possono partecipare di persona, sarà possibile seguire la diretta dell’evento sui canali social di SPIC @spic.psicoterapiaintegrata.

Evento gratuito, previa iscrizione tramite FORM: clicca qui.