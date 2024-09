Alessandro Pennati e Camilla Colombo eletti portavoce provinciali di Europa Verde

Domenica 29 settembre si è tenuto nel Comune di Comerio il congresso provinciale di Europa Verde. Sono stati rinnovati i vertici provinciale del partito alla presenza del cooportavoce Regionale della Lombardia On. Devis Dori.

Eletti alla carica di coportavoce della provincia Alessandro Pennati già Consigliere Federale Nazionale e esponente di Europa Verde città di Varese, al quale si affianca Camilla Colombo di Gallarate, dei Verdi Gallaratesi!

Nei vertici provinciali del partito sono stati nominati Gianluca Fiore, Rita Lazzaro, Filiberto Zago, Dorelia Simona Lipsa, Nicolò Miani, Patrizia Sannoner, Stefano Marchionna, Maria Luisa Ramponi, Maurizio Antonio Cremascoli e Cinzia Maci.

Europa Verde è già presente da tempo in provincia e sta lavorando su alcuni temi importanti sul piano Ambientale e Sociale che stanno caratterizzando la nostra provincia negli ultimi mesi: dall’ampliamento della cargo city di Malpensa, all’ospedale Unico che si vorrebbe costruire a Busto Arsizio e naturalmente la salvaguardia del bosco di via Curtatone di Gallarate, per citarne alcuni di forte attualità. Il messaggio, che con queste lotte si vuole lanciare, è essenzialmente che gli interessi privati e soprattutto pubblici non possono solo coincidere con quelli economico-finanziari, ma devono necessariamente tenere conto del benessere sociale, della salute delle persone e della tutela dell’ambiente, uniti ad uno sviluppo economico che abbia ricadute reali per i cittadini e le cittadine della nostra provincia.