Alla Fiera di Varese si parla di sicurezza partecipata con Confesercenti

Nell’ambito delle numerose iniziative che si terranno alla Fiera di Varese 2024, Confesercenti organizza un evento rivolto a tutte le attività imprenditoriali: “Gli occhi sulla città con la sicurezza partecipata”, ovvero sistemi di videosorveglianza delle attività commerciali collegati con le forze dell’ordine.

«I continui reati costituiscono particolare allarme sociale e la percezione del rischio sicurezza è in aumento. Pertanto, vi è la necessità di potenziare le misure di prevenzione di sicurezza in quanto permangono i fenomeni di criminalità ai danni degli operatori o imprese commerciali – spiegano da Confesercenti -. L’evento che si terrà il giorno 16 settembre 2024 dalle ore 19 alle ore 20 presso l’area cultura e eventi in Fiera a Varese è nato dal PROTOCOLLO PER LA LEGALITÀ E LA SICUREZZA DELLE IMPRESE sottoscritto lo scorso giugno tra la Prefettura di Varese, Questura di Varese, Comando Provinciale Arma dei Carabinieri, Comando Provinciale Guardia di Finanza di Varese, CONFESERCENTI, CONFCOMMERCIO».

Il protocollo prevede che ci sia l’impegno da parte delle Associazioni di Categoria a portare a conoscenza i contenuti del protocollo; ad essere il tramite per la presentazione delle istanze di adesione da parte degli esercenti interessati fornendo ad essi assistenza e supporto. All’evento saranno presenti tutte le autorità firmatarie il Protocollo.