Alla scoperta della serigrafia, un laboratorio per ragazzi alla biblioteca di Azzate

All’interno del ciclo di iniziative promosse dalla Biblioteca di Azzate “Pagine in costruzione. Laboratori per esplorare e creare libri insieme”, sabato 7 settembre ci sarà un’occasione imperdibile per ragazze e ragazzi dai 15 ai 20 anni. (immagine generata con Ai)

Nina Losi, Adina Oana Enache e Oscar Renni, tre studenti dell’ISIA di Urbino, guideranno con grande entusiasmo i partecipanti alla scoperta della serigrafia, una particolare e interessantissima tecnica di stampa.

Ogni partecipante contribuirà alla progettazione e realizzazione di un poster collettivo, di cui verranno stampate diverse copie: una per ciascuno da portarsi a casa, una per la Biblioteca che sarà felice di appenderlo ad abbellire le sue pareti.

Il laboratorio dura dalla mattina al primo pomeriggio, dalle 10 alle 16, con pausa pranzo condivisa, un’occasione per stare insieme e godersi una giornata all’insegna dell’arte e della sperimentazione.

Non è necessario avere alcuna competenza tecnica o artistica pregressa.

Il laboratorio è gratuito, è necessario solo prenotare: biblioteca@comune.azzate.va.it oppure 0332/455426