Allagamenti e black out a Milano: Radio Popolare costretta a “spegnersi”

Le forti piogge della giornata del 5 settembre si stanno accanendo su Milano, creando allagamenti e black out diffusi in tutta la città.

A farne le spese – oltre ai servizi pubblici, dai tram alle metropolitane – anche la storica emittente Radio Popolare, che trasmette da zona Certosa: allagata e senza corrente – il black out ha interessato l’intero quartiere intorno a via Ollearo- ha trasmesso per alcune ore con delle batterie d’emergenza, fino al suo definitivo spegnimento, intorno alle 13.40.

Il momento in cui è possibile riprendere non è ancora definito e dipende anche dalle previsioni meteo, che danno pioggia fino a oltre le 17: nel frattempo è stata istituita una diretta Instagram, sull’account di Radio Popolare, per continuare in qualche modo le trasmissioni e il contatto con gli ascoltatori.

LA DIRETTA DI RADIO POPOLARE DA INSTAGRAM