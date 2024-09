All’Università dell’Insubria comincia l’anno dedicato a Guido Morselli

Quando sembrò possibile pubblicare Il comunista, che all’Einaudi aveva ricevuto il fermo rifiuto di Calvino, Rizzoli chiese a Guido Morselli una nota biografica per la quarta di copertina: «Morselli», fu la risposta, «non crede che ai suoi eventuali lettori occorrano notizie sulla sua professione collaterale, sul suo indirizzo e stato civile. È un individuo che è sempre vissuto ignoto e isolato, e tale rimarrà. Su questo punto, sarei proprio irremovibile».

A smuovere questo isolamento, contribuisce invece quest’anno l’Università dell’Insubria, che si sta impegnando nello studio e nella promozione dello scrittore bolognese, ma che a Varese visse dal 1948 alla morte, tra la villetta di Santa Trinita a Gavirate e l’appartamento in città dove si tolse la vita nel 1973. L’Ateneo sostiene infatti un progetto MoOnlife. Morselli On-life a lui dedicato, vincitore del recente bando per giovani ricercatori, coordinato da cinque docenti del Dipartimento di Scienze umane e dell’innovazione per il territorio dell’Università degli Studi dell’Insubria e patrocinato dal Comune di Varese e dal Centro Storie Locali. Tra gli obiettivi, oltre all’edizione di inediti e alla valorizzazione della Casina di Gavirate, cicli di letture pubbliche e una iniziativa dedicata alle scuole.

La serie di letture morselliane comincerà con il primo incontro di domenica 29 settembre ospitato nella sede di VareseVive (via San Francesco d’Assisi, 26), Morselli sul leggio, attorno a brani poco o per nulla noti, con l’attrice Marina De Juli. Coordinano Gianmarco Gaspari ed Elena Valentina Maiolini, dell’Insubria, insieme agli studenti di Scienze della comunicazione, e Fabio Pierangeli e Linda Terziroli. Appuntamento alle 17:30. A seguire, aperitivo con la Pasticceria Maculan (ingresso libero fino a esaurimento posti).

A settembre prende avvio anche la sezione didattica dal progetto, con due giornate seminariali – giovedì 26 e lunedì 30, a Gavirate – con esperti di Morselli provenienti da tutta Italia, rivolte a classi del triennio delle scuole secondarie della provincia. Guidati dai loro docenti, gli studenti parteciperanno quindi a una gara di “Service Learning”, ideando progetti per la creazione di itinerari morselliani, attraverso diversi canali (audiovisivo, editoriale, museale…). I lavori migliori saranno premiati pubblicamente a dicembre 2024, e realizzati nel corso del 2025 con il sostegno dell’Insubria, per favorire l’apprendimento attivo e il legame con la comunità locale. Per informazioni: dott.ssa Letizia Ferri, letizia.ferri@uninsubria.it.