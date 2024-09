Auto finisce sui binari a Mendrisio: interrotta per ore la ferrovia internazionale

Nel tardo pomeriggio di sabato 28 settembre, poco prima delle 17, si è verificato un incidente stradale in via Carlo Maderno a Mendrisio. Una donna di 75 anni, residente nel Luganese, ha perso il controllo del suo veicolo mentre era diretta verso Lugano. Dopo aver superato una rotatoria, l’auto è andata a colpire uno spartitraffico, finendo la sua corsa sui binari ferroviari dopo un volo di circa cinque metri.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e comunale, affiancati dalla Polizia dei trasporti. I soccorritori del SAM hanno prestato le prime cure alla donna, che è stata successivamente trasportata in ospedale con ferite giudicate gravi, ma non tali da metterne in pericolo la vita.

Anche i pompieri del Mendrisiotto sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area. La linea ferroviaria internazionale è rimasta interrotta fino alle 18.30, quando è stata riaperta parzialmente per poi tornare completamente operativa alle 20. Le linee interessate sono state quelle di EC, RE80, S10 e S90.