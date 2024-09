Bettole, ultimo giro di giostra: sei corse per chiudere l’estate

Il mondo varesino del galoppo ha messo in archivio un Gran Premio che profuma di storia, con Sopran Pechino capace di entrare nel ristretto numero di cavalli capaci di fare doppietta e con Dario Vargiu arrivato a quota sette vittorie nel classico appuntamento all’ombra del Campo dei Fiori.

Galleria fotografica Gran Pemio Città di Varese, la serata alle Bettole 4 di 30

Il Gran Premio però non ha concluso la riunione estiva delle Bettole che prevede un ultimo giro di giostra nel pomeriggio di martedì 10 settembre. Il programma prevede le canoniche sei corse con inizio alle 14,30 (ingresso gratuito, capienza massima 2mila spettatori) con una buona partecipazione di cavalli e un clou dedicato alla Protezione Civile che ha una dotazione di 14.300 euro.

Si tratta della quinta corsa, handicap sui 1.500 metri sulla pista in sabbia con 10 pretendenti al successo. Don Checco è il più atteso tra i soggetti al via, un po’ perché ha origini americane e proprietà romane, un po’ perché ha già vinto nella Capitale e a Tagliacozzo. Montanto da Luigi Sanna, Don Checco ha peso superiore ai rivali ma anche affinità per la sabbia. Tra i più accreditati concorrenti ci sono Cleveleys, Sopran Brigida ma anche il leggerissimo Denaar con Sara Spampatti in sella.

Il pomeriggio si apre con il Premio Luciano Arcari, altra prova interessante: una maiden per femmine che cercano la prima vittoria in cui si corre sui 1.500 metri in erba. In questo caso Bruno Grizzetti presenta alle gabbie una debuttante assoluta, Lady Antwerp, affidata a Federico Bossa. Tra i rivali Frozen Sunrise (già piazzata a Milano), De La Treble e Shesolucky.

Nelle altre quattro corse in calendario spiccano diversi cavalli già noti agli appassionati spettatori delle Bettole. La seconda corsa è intitolata ad Angelo e Luigi Taborelli ed è un handicap sui 1.500 metri da coprire sull’anello interno, poi tocca al più ricco Premio Gianclemente Terzaghi sulla distanza dei 2.100 metri con Chiedimi la Luna che deve battere sia i rivali sia un peso nettamente superiore agli altri cavalli.

Prima del “Protezione Civile” c’è invece il Premio Federippodromi, altra corsa ad handicap sulla sabbia, per 3 anni e oltre, sul doppio chilometro accorciato. La conclusione del programma e dell’intera estate varesina è infine un omaggio agli amatori nel Premio Croce Rossa Italiana. Sette cavalli per l’ultima, lunga volata sui 2.100 metri.