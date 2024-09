Castagne, moda e Halloween: le tante proposte per l’autunno a Viggiù

Un autunno ricco di proposte a Viggiù, tante iniziative che coinvolgono tante realtà diverse del paese

Incontro sulla Sicurezza per la Terza Età – 4 ottobre 2024: il 4 ottobre 2024, alle 20:30, si terrà una serata informativa dedicata alla prevenzione dei furti e delle truffe a danno degli anziani. L’incontro, promosso dal Comune di Viggiù, si svolgerà alla Sala Bettoni, Oratorio Baraggia. Durante l’evento verranno fornite informazioni e consigli pratici su come prevenire e difendersi da truffe e furti, con esempi di casi concreti per sensibilizzare la comunità.

Le castagnate 2024

A Viggiù si terranno diverse castagnate organizzate da vari enti locali, tra ottobre e novembre 2024, in Piazza dei Caduti. Gli appuntamenti previsti sono il 12 e 13 ottobre (Oratorio Viggiù), il 19 e 20 ottobre (ASD Vivaci), il 26 e 27 ottobre (Filarmonica G. Puccini e S.O.M.S. Insubrica), e il 1 e 3 novembre (AVIS). L’iniziativa continua anche il 2 novembre, organizzata da AVIS e Diamoci una Mano, e il 9 e 10 novembre dall’Inter Club.

La giornata conclusiva si terrà il 10 novembre a Clivio, con il supporto degli Alpini Viggiù-Clivio.

Viggiù moda per tutti

Il 6 ottobre 2024, alle 15:30, si terrà l’evento “Viggiù Moda per Tutti” a Villa Borromeo. L’evento sarà presentato da Ale Riva e vedrà la partecipazione straordinaria di Flavio Oreglio, noto comico di Zelig. Durante la giornata, il pubblico potrà assistere a un défilé e a uno show all’interno della villa. L’ingresso è libero, e l’evento è realizzato in collaborazione con SpazioBLU.

Halloween in Villa

Il 31 ottobre 2024, dalle 14:30 alle 18:00, Villa Borromeo a Viggiù ospiterà “Halloween in Villa”. L’evento sarà rivolto a bambini e famiglie, con laboratori creativi, racconti animati, balloon artist, baby dance, glitter tattoo e merenda. I partecipanti potranno godere di uno spettacolo e di vari intrattenimenti a tema Halloween.