Colombo dopo il pari col Padova: “Prendiamo il bicchiere mezzo pieno, ma serve la vittoria”

Le parole di mister Colombo e Palazzi dopo il pareggio casalingo (1-1) della Pro Patria contro il Padova.

(servizio fotografico a cura di Roberta Corradin)

COLOMBO 1 – Il rammarico è che raccogliamo meno di quanto dovremmo. Io mi prendo anche l’atteggiamento, la voglia di far risultato, la partita delle due punte (Toci e Curatolo) che hanno giocato insieme e hanno fatto bene reparto. Dispiace aver preso gol a pochi minuti dalla fine perché avevamo fatto un’ottima partita difensiva, con la voglia di vincere i contrasti contro una squadra forte. Prendiamo il bicchiere mezzo pieno: abbiamo bisogno di una vittoria, lavoriamo tutti i giorni per questo.

COLOMBO 2 – Il 352? Abbiamo due-tre ruoli in base ai giocatori da schierare: Pitou ha delle caratteristiche, Toci e Berette altre ancora. Dipende anche dagli avversari che affronteremo e quello che vedo in allenamento. Noi ci alleniamo sempre su soluzioni diverse. Oggi il Padova ha cambiato due moduli per metterci in difficoltà. Questo ci fa dire che abbiamo fatto una partita.

COLOMBO 3 – Abbiamo già un’identità definita? C’è una costante, c’è sempre l’atteggiamento giusto dei ragazzi, così come la voglia di portare a casa qualcosa. E questo si vede: ma secondo me non siamo ancora al 100%, una vittoria ci darebbe quel qualcosa in più che può aiutare mentalmente i ragazzi.

PALAZZI 1 – La partita da centrocampista centrale? Ho sempre giocato anche a due senza problemi, quando serve fare anche più volume con la corsa, però ho corso tanto anche oggi. In carriera ho fatto anche la mezzala e tutti i ruoli del centrocampo senza problemi, basta solo interpretarli bene.

PALAZZI 2 – Sono contento della partita, peccato solo per il goal preso alla fine. Se continuiamo così … tanta roba. Anche nelle altre partite, anche con il 3421, abbiamo fatto sempre ottime prestazioni sotto il livello del gioco. Oggi il Padova ha tenuto più la palla, ce l’aspettavamo e l’abbiamo preparato così, però sapevamo di poter far male quando portavamo la palla in area o facendoli correre. Alle squadre che sono davanti non piace tanto correre dietro la palla, preferiscono tenerla. Abbiamo tanti giovani, possiamo migliorare, penso che a fine anno saranno diversi perché cresceranno tanto.