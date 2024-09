La Pro Patria illude Busto Arsizio ma con la capolista Padova finisce in parità

“Colpaccio” solo sfiorato per la Pro Patria, vicina alla prima vittoria stagionale contro la prima della classe Padova, anche se al triplice fischio il risultato finale è 1-1.

Dopo lo 0 a 0 di Zanica contro l’AlbinoLeffe, secondo pareggio consecutivo, quarto complessivo (così come i punti in classifica), per i tigrotti che nel settimo turno di campionato (sesta gara per i bustocchi a causa del rinvio del derby del Ticino) interrompono la striscia positiva di vittoria dei biancoscudati, giunti allo Speroni – sotto gli occhi del presidente di lega Marani – a punteggio pieno con 18 punti in classifica su 18 a disposizione.

I ragazzi di Riccardo Colombo, scesi in campo a sorpresa col 352, passano in vantaggio nel primo tempo con il primo sigillo in bianco-blu di Dennis Curatolo, a cui risponde al 71′ della ripresa il subentrato Capelli, messo nella mischia da Andreoletti per il pari (poi trovato) e infine la rimonta dell’invincibile armada – passata dal 343 al 433 durante la partita – nell’assedio finale delle maglie rosse. I sogni di entrambe le squadre, con la Pro Patria che cercava il primo successo e il Padova il settimo sigillo, alla fine si infrangono con una stretta di mano che vale un punto a testa.

