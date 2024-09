Con Stefano Raimondi l’Italia del nuoto è ancora d’oro alle Paralimpiadi Parigi

Continua a regalare soddisfazioni la squadra azzurra del nuoto, che anche oggi sale sul gradino più alto del podio ai Giochi paralimpici di Parigi.

Il pomeriggio si è tinto d’oro nuovamente con Stefano Raimondi, che ha primeggiato nella gara dei 100 stile libero conquistando una medaglia importantissima per la squadra italiana. Quinto Simone Barlaam.

Ma non è l’unica medaglia arrivata oggi dalla vasca del. Dopo Raimondi si torna a festeggiare con Alessia Scortechini della Fiamme Rosse – Circolo Canottieri Aniene che nella finale dei 100 stile libero S10 vince il suo primo bronzo olimpico individuale e sigla il nuovo primato italiano con il tempo di 1’01”02.

Delusa invece la malnatese Arianna Talamona della Polha Varese che nei 100 rana SB5 sfiora il bronzo e si piazza al quarto posto. Ma non tutto è perduto: Arianna sarà impegnata ancora nei 400m stile libero S6 – dov’è in finale diretta – e nei 100m dorso S6, in programma rispettivamente venerdì 6 e sabato 7 settembre.