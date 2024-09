Dal Parco Alto Milanese alla scoperta della Valle Olona

Domenica 29 settembre, Legambiente BustoVerde in partnership con FIAB Varese Ciclocittà APS e Consorzio Parco Alto Milanese, organizza una giornata dedicata a famiglie, ciclisti e camminatori. Un’iniziativa che si inserisce all’interno della strategia Bike&Walk, sostenuta da Provincia di Varese e coordinata dall’Associazione EStà – Economia e Sostenibilità che implementa e sperimenta una serie di azioni nel territorio del Corridoio Ciclistico Regionale n. 16 della Valle Olona, promuovendo la mobilità sostenibile e offrendo un’opportunità unica per valorizzare e riscoprire i collegamenti ciclabili e i sentieri della Lombardia.

Quella in programma domenica 29 settembre è una biciclettata, poi camminata una volta giunti all’approdo Calipolis di Fagnano Olona, che si snoderà lungo un percorso di circa 10 km totale con ritrovo alle ore 9.00 presso la Baitina del Parco Alto Milanese, dove si terrà l’inaugurazione di una speciale bacheca per far conoscere il collegamento ciclabile e pedonale con la Valle Olona. La valle, che forma un habitat di aree prative, boschi di latifoglie e zone umide, è testimone del passato industriale dell’area e ancor prima degli antichi mulini ad acqua.

I volontari di Legambiente e FIAB guideranno i partecipanti, muniti di bicicletta e mappa dell’itinerario, lungo un percorso che valorizza il patrimonio locale di piste ciclabili e ciclopedonali. L’obiettivo è far conoscere meglio queste infrastrutture, sia per il tempo libero che per gli spostamenti quotidiani. Il percorso permetterà di esplorare il Parco Alto Milanese (PAM), dotato di giochi per bambini e di una biblioteca verde, situato lungo la Via Francisca del Lucomagno e collegato alla ciclabile della Valle Olona. Quest’ultima si integra in una rete di percorsi che portano al Parco delle Roggie, al Parco della Valle del Ticino e a itinerari culturali come il TessilTour e i percorsi liberty di Busto Arsizio.

Terminato il percorso in bicicletta, sono diverse le attività previste: all’arrivo presso l’approdo Calipolis di Fagnano Olona si terrà alle ore 11:30 una breve escursione con visita naturalistica guidata dal professore Andrea Viganò, esperto ornitologo che condurrà l’osservazione della flora e fauna locale. Subito dopo, i partecipanti potranno rilassarsi con un divertente e veloce aperiquiz, con domande sull’esperienza della giornata e la mobilità sostenibile.

Dopo l’aperitivo, i partecipanti potranno gustare il pranzo nei prati o sui tavoli del parco, portando con sé ciò che preferiscono o ordinando al Chiosco. A partire dalle 14:30, invece, il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli e ai loro accompagnatori. Marta Caja porterà in scena per piccoli gruppi il suo teatro giapponese Kamishibai, raccontando storie a tema mobilità attraverso un teatro portatile in bicicletta.

Milly Paparella animerà la lettura del libro “L’erba dei conigli” – scritto a quattro mani con Massimo Aspesani – che narra l’appassionante storia di Bertino, una giovane staffetta partigiana in bicicletta. L’iniziativa, all’insegna della scoperta del territorio, del divertimento e della sensibilizzazione verso uno stile di vita sostenibile, si concluderà circa verso le 16.00.

Per maggiori informazioni: legambiente.bustoverde@gmail.com / Facebook e Instagram: @LegambienteBustoVerde