A Torba la presentazione di un “Viaggio nel Medioevo: in bicicletta attraverso l’Europa delle meraviglie”

Due amici, diverse passioni condivise e un progetto: un libro che unisce la storia, i viaggi e la bicicletta. Questo è il cuore di “Viaggio nel Medioevo: in bicicletta attraverso l’Europa delle meraviglie”, scritto da Roberto Antonini e Antonio Ferretti, che sarà presentato sabato 12 ottobre dalle 15.00 alle 16.30 al Monastero di Torba.

Un libro che è al tempo stesso guida di viaggio, approfondimento, stimolo. Con un protagonista che troneggia e si impone con la sua bellezza, la sua ricchezza, la sua complessità, i suoi misteri: il Medioevo. Roberto Antonini pedala e cura la parte più storica, quella che ci conduce nel nostro passato e tra le 33 località del viaggio tra Assisi e Bruges; Antonio Ferretti dalla sua bici osserva e ci racconta, con innumerevoli particolari paesaggistici, tecnici e culturali il percorso che si snoda tra le diverse località in un viaggio lungo 2315 km. Un testo che propone ai lettori la meraviglia che suscita quel millennio e la bellezza, a volte un po’ trascurata, del continente europeo.

Una pedalata nei paesaggi, nelle colline, sulle montagne, lungo le pianure, nei borghi che hanno segnato l’Età di mezzo, un viaggio nella Storia materiale, artistica e spirituale, da San Francesco a San Bernardo, da Giotto a van Eyck, dalle torri delle città italiane ai “beffrois” di quelle delle Fiandre. La prefazione è della scrittrice Marta Morazzoni, pluripremiata autrice di numerosi romanzi e racconti, mentre l’introduzione è firmata da Federico Fioravanti, a cui si deve l’idea e l’organizzazione del più importante festival di storia medievale d’Italia che si svolge ogni autunno a Gubbio. Viaggio nel Medioevo propone pure un’intervista realizzata dieci anni fa a quello che è stato uno dei più grandi storici del periodo, Jacques Le Goff.

Alla presentazione del libro, saranno presenti i due autori, Roberto Antonini e Antonio Ferretti, giornalisti attivi per anni alla Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (rsi). Antonio Ferretti, laureato in Lettere all’Università di Friburgo, ex ciclista professionista, ha lavorato per il magazine Falò dopo aver guidato la Redazione sportiva radiofonica. Roberto Antonini, di formazione antropologo e storico (Università di Paris V e Paris I), è stato inviato speciale in Medio Oriente, corrispondente negli Stati Uniti, Responsabile della redazione dell’Informazione e in seguito Responsabile dei programmi di approfondimento culturale di Rete Due. Dirige il Corso di giornalismo della Svizzera italiana.

Al termine della presentazione verrà offerto un piccolo aperitivo.

L’incontro è promosso dal Parco Pineta in collaborazione con Astronatura Cooperativa sociale, Archeologistics e FAI Monastero di Torba. L’iniziativa si inserisce nella strategia Bike&Walk, sostenuta dalla Provincia di Varese e coordinata dall’Associazione EStà – Economia e Sostenibilità, che implementa e sperimenta azioni nel territorio del Corridoio Ciclistico Regionale n. 16 della Valle Olona, promuovendo la mobilità sostenibile e offrendo un’opportunità unica per valorizzare e riscoprire i collegamenti ciclabili e i sentieri della Lombardia.

Per maggiori informazioni: https://fondoambiente.it/eventi/olona-bikewalk