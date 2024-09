Difesa Openjobmetis sotto esame contro la Cremona del “trentellatore” Jones

Prima ancora che Herman Mandole commentasse con parole dure la prestazione della Openjobmetis a Livigno, era balzato all’occhio di tutti i tifosi e gli addetti ai lavori che qualcosa (più di qualcosa) non avesse funzionato. I 110 punti segnati da Trento al colabrodo biancorosso sono stati un campanello d’allarme notevole, anche per una squadra in rodaggio (che poi, in teoria, è in rodaggio anche l’attacco avversario…), anche per un sistema di gioco come quello biancorosso che a fronte di ritmi alti e gran numero di possessi è più “disposto” ai punteggi alti.

Galleria fotografica Openjobmetis battuta da Trento nel test di Livigno 4 di 25

I tuoni arrivati dall’allenatore argentino hanno ulteriormente puntato l’attenzione verso la retroguardia biancorossa. Tra le altre frasi Mandole ha esclamato un «chi non difende se ne può andare a casa» che a qualcuno ha ricordato il famoso sfogo di Attilio Caja («Andate in Cina, pago io il volo») dopo un’immonda sconfitta subita a Cremona. Difficile che il coach si riferisse a qualcuno in particolare, perché comunque 110 punti non dipendono da un solo uomo (e comunque la cosa è risolvibile panchinando il colpevole, nel caso…) ma è evidente che il tecnico albiceleste abbia voluto mandare un messaggio diretto ai suoi uomini, il prima possibile.

E proprio la Vanoli sarà chiamata a testare gli eventuali progressi di Alviti e compagni che domenica, sulla strada del ritorno da Livigno, si fermeranno a Sondrio per disputare una nuova amichevole inserita nella Valtellina Summer League. Si gioca alle 18 al PalaScieghi Pini e non mancano gli spunti per il match tra le due lombarde: Cremona è stata costruita con l’obiettivo salvezza da uno dei due ex di turno, Andrea Conti.

L’altro gioca sotto canestro: è Tariq Owens che potrebbe dare vita a un duello ad altissima quota con il suo erede in maglia Openjobmetis, Kao Akobundu-Ehiogu, in una sfida a chi salta di più. Owens si è alienato le simpatie del pubblico varesino in occasione della partita con Napoli dello scorso campionato, quando si mise a fomentare il pubblico dopo l’espulsione del compagno di squadra Ennis per un fallaccio su Nico Mannion. E visto che a Sondrio ci saranno parecchi tifosi biancorossi, il pivot di New York è atteso al varco.

Mannion contro Tajion Jones

Cremona ha inoltre ingaggiato un altro giocatore indigesto – per motivi prettamente sportivi – a Varese, ovvero l’americano Taijon Jones che nel dicembre scorso si prese il lusso di infilare 30 punti alla Itelyum in Fiba Europe Cup. L’esterno giocava infatti con gli olandesi dello ZZ Leiden che impallinarono due volte Varese, a Masnago e in casa propria, con Jones che nel doppio confronto mise a segno un totale di 48 punti con oltre il 55% dal campo. Insomma, il cliente giusto se c’è da valutare qualche buco di troppo in retroguardia.

Con la Vanoli è atteso al rientro Nico Mannion anche se chiaramente il play non è l’architrave difensivo del gruppo, quindi non sarà lui da solo a far cambiare rotta alla squadra di Mandole nella propria metà campo. Il suo ritorno in campo – vedremo il minutaggio dato che arriva da lavoro differenziato per il fastidio alla schiena – servirà comunque ad avere un’idea più chiara rispetto alla Openjobmetis e a distribuire meglio gli impegni e i compiti dei compagni di reparto.

CALENDARIO: A BRESCIA SI GIOCA ALLE 18,15

Legabasket ha comunicato gli orari di gioco delle prime cinque giornate del campionato: l’esordio della Openjobmetis, sul campo di Brescia, avverrà in quello che una volta era l’orario canonico delle partite, alle 18,15 (di domenica 29 settembre). La prima in casa prevista domenica 6 ottobre con Tortona è stata invece fissata alle 17. Seguono la trasferta di Trento alle 19 di domenica 13 e l’anticipo del sabato sera in casa con Trapani alle 20,30 del 19 ottobre. Infine Varese-Pistoia alle 19 di domenica 27.