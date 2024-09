Uyba, test positivi a Sondrio: la Eurotek è terza in Valtellina

Una sconfitta internazionale e un successo “tricolore”: bilancio non eccezionale ma tutto sommato positivo quello raccolto dalla Uyba Volley nel quadrangolare di Sondrio, disputato tra sabato 14 e domenica 15 settembre come appendice di un mini ritiro in Valtellina.

La Eurotek – iniziamo a chiamare la squadra con il suo nuovo abbinamento – è andata al tappeto nella semifinale contro le quotate tedesche del Potsdam con il punteggio di 2-1 per riscattarsi (medesimo risultato, ma a favore) nel match valido per il terzo posto. A fare le spese della buona prova della squadra di Caprara è stata Bergamo, avversaria anche nella prossima Serie A1 probabilmente anche nella stessa fascia di classifica delle Farfalle.

«Quello di Sondrio è stato un torneo importante perchè abbiamo giocato contro due squadre che ci hanno messo in difficoltà sotto aspetti tecnici diversi – spiega la capitana Giuditta Lualdi – Sicuramente quindi è stata un’esperienza positiva per la squadra in vista del campionato. Abbiamo vinto la finale per il terzo posto con Bergamo e questo fa sicuramente morale: ora torniamo in palestra perchè nel prossimo fine settimana avremo altre due amichevoli. Continueremo a lavorare sia sugli aspetti singoli che di squadra per continuare il nostro percorso di avvicinamento alla Serie A1».

Conforta il fatto che la semifinale con Potsdam si sia decisa al set di spareggio dopo un bel botta e risposta nei primi due parziali tra le squadre, con le tedesche che solo nel finale del terzo sono riuscite a ribaltare un punteggio fino a lì favorevole a Busto, trascinata da Olaya.

Contro Bergamo invece le Farfalle hanno messo a segno i primi due set – Piva e Van der Pijl in doppia cifra: 12 e 11 punti, brava anche Howard al centro – lasciando alla squadra di Parisi il terzo, non più influente sul risultato finale. Il torneo è stato quindi vinto dalle francesi di Moulhouse che si sono imposte per 2-0 su Potsdam davanti a circa 300 spettatori.