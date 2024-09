Dopo gli ortopedici si dimettono i chirurghi della mano all’ospedale di Varese

Dopo Tradate tocca a Varese. L’equipe di chirurgia della mano dell’ospedale di Varese ha rassegnato le dimissioni. La decisione eclatante è legata, secondo indiscrezioni, a un clima difficile in reparto. La scelta degli ortopedici, guidati dal responsabile facente funzioni Alessandro Fagetti, pur gravosa, è facilitata dall’ampia richiesta del mercato di figure qualificate. La concorrenza tra ospedali, pubblici e privati, permette ai singoli professionisti di fare scelte più consone alle proprie ambizioni di vita e professionali.

Al di là del caso specifico, che è in attesa di sviluppi possibili a seconda delle risposte della direzione strategica della Sette Laghi, si apre il tema dell’attrattività dell’azienda varesina che, pur godendo di ottima salute, nel giro di pochi mesi ha visto le dimissioni anche delle pediatre dell’ospedale di Tradate proprio all’indomani dell’inaugurazione del reparto rinnovato e poi degli ortopedici sempre del Galmarini che, a onor di cronaca, non hanno scelto in blocco di andarsene dato che tre si sono trasferiti nell’equipe del dottor Baù a Cittiglio e Angera.

In tutti e tre i casi si parla ufficiosamente di “difficoltà lavorative e di clima difficile”. Pur comprendendo che in ogni luogo di lavoro ci possano essere dissapori e problemi contingenti, resta aperta la domanda se le richieste dei professionisti siano inattuabili o se ci siano spazi di trattativa per smussare gli angoli e difendere con maggior successo il capitale umano e professionale che l’azienda vanta.

Il problema delle dimissioni singole non è nuovo e, già in passato, abbiamo descritto casi importanti di professionisti che hanno scelto di trovare altre opportunità lavorative. Le dimissioni plurime di reparto contemporanee però sono eccezionali e fanno più male.

L’Asst Sette Laghi assicura che ogni situazione è monitorata e seguita attentamente: « Le dimissioni che riguardano la Struttura Semplice Dipartimentale di Chirurgia ricostruttiva della mano esplicheranno i loro effetti gradualmente, a partire dal mese di ottobre, fino alla fine dall’anno. Sono in corso confronti e valutazioni, finalizzati, da un lato, a reclutare rinforzi e, dall’altro, grazie all’articolazione dell’azienda e alle professionalità che già vi operano e che in parte svolgono prestazioni affini o sovrapponibili, a garantire la massima continuità possibile alle attività di questa struttura».

L’azienda assicura che i problemi emersi più o meno recentemente hanno natura differente e che si stanno trovando le soluzioni appropriate per garantire la qualità del servizio erogato ai pazienti. L’impegno è quello di dare tempestiva comunicazione appena saranno raggiunti i risultati.

Intanto uno dei medici dell’equipe della struttura semplice di chirurgia della mano scrive una lettera in cui esprime attaccamento all’azienda: