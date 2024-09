Due weekend di aperture straordinarie per «Diamo i numeri», la mostra della Rism School a Villa Toeplitz

Due weekend di apertura straordinaria per la mostra permanente «Diamo i numeri» installata a Villa Toeplitz, sede varesina dell’Università dell’Insubria che ospita la Riemann international school of mathematics.

I due weekend sono quelli del 5- 6 e del 19-20 ottobre e l’occasione è la decima edizione del Festival della Statistica e della demografia di Treviso, che propone la mostra varesina come evento satellite e accoglie nel suo calendario la docente Insubria Antonietta Mira, moderatrice dell’evento «Siamo diventati stupidi?» il 18 ottobre.

La mostra «Diamo i numeri» (Din), di cui è ideatrice e responsabile scientifica la professoressa Antonietta Mira, si inserisce perfettamente nello spirito del festival, che mira a rendere le discipline statistiche e matematiche accessibili e affascinanti per tutti. Din è una mostra interattiva composta da venti postazioni che illustrano, attraverso un approccio ludico e coinvolgente, concetti chiave della matematica, della probabilità e della statistica. I visitatori di tutte le età saranno invitati a esplorare questi argomenti con attività pratiche che spaziano dai rompicapo ai giochi storici, fino a esperienze immersive di realtà aumentata.

L’obiettivo di Din è demistificare la matematica e la statistica, spesso percepite come discipline astratte e complesse, dimostrando invece come siano parte integrante della nostra vita quotidiana. Attraverso il gioco e l’esperienza diretta, i visitatori scopriranno che la matematica non è solo un insieme di formule, ma un linguaggio universale che descrive il mondo in cui viviamo. Una conoscenza solida di queste discipline fornisce gli strumenti necessari per navigare con consapevolezza in un mondo sempre più dominato dai dati e dalle informazioni.

Din si rivolge in particolare alle nuove generazioni, proponendosi come un percorso di educazione alla cittadinanza innovativo che va oltre il tradizionale apprendimento scolastico. Attraverso la mostra vogliamo formare giovani cittadini europei consapevoli del ruolo cruciale della matematica e della statistica nello sviluppo delle competenze necessarie per affrontare le sfide moderne, dall’Intelligenza Artificiale ai Big Data, dalla coesione sociale alla sostenibilità ambientale.

Sabato e domenica 5-6 e 19-20 ottobre la mostra «Diamo i numeri» resta aperta dalle ore 10 alle 17, con visite guidate della durata di 45 minuti gratuite e animate da giovani esperti;

Villa Toeplitz è in via Giambattista Vico 46 a Varese.

Prenotazioni a questo link