“Ero sul treno che si è scontrato con il container: grazie a chi ci ha soccorso e ci ha messo al sicuro”

Sarà un’inchiesta della Procura di Milano per “disastro ferroviario colposo“ a stabilire cosa ha provocato l’incidente di venerdì 11 settembre. Un atto dovuto dal momento che oltre agli importanti danni alle cose ci sono stati anche diversi feriti, in tutto 6, non gravi, grazie alla prontezza di riflessi del macchinista del convoglio passeggeri in arrivo a Milano da Gallarate che accortosi della presenza di un container sulla strada ferrata ha azionato il freno di emergenza. Un particolare determinante che ha evitato il peggio, ma non l’impatto, che ha causato contusioni e ferimenti fra quel “rumore di lamiere” che molti dei passeggeri in quel momento hanno avvertito.

E oggi uno dei passeggeri che si trovava a bordo del convoglio ha voluto ringraziare con una lettera chi è prontamente intervenuto, mettendo tutti al sicuro.

…ci tengo dire anche io la mia, in un Paese dove si è soliti puntare sempre il dito contro l’altro, dando degli incompetenti e giudicando sempre, spesso a sproposito.

Ero sul treno che ha subito il deragliamento fuori Milano Centrale.

Un boato, un colpo improvviso e tutto si spegne.

Subito ci avvisano che abbiamo urtato qualcosa, che il treno è in frantumi e da lì non riparte.

Inviano subito la posizione e arrivano i primi soccorsi.

In un’oretta ci liberano, in ordine e con calma.

Poi ci prendono le generalità, sempre in ordine e con calma.

In un paio d’ore eravamo liberi.

Ho visto tanta umanità, tante persone passate a rassicurarci, senza farci sentire soli, anzi, pronti a darci spiegazioni e interessati al nostro stato di salute.

Le indagini faranno il loro corso.

Ogni tanto, però, ricordiamo anche questi aspetti positivi? Li ricordiamo i soccorritori che mi hanno aiutata a scendere? Che mi hanno offerto dell’acqua? Che mi hanno sorriso quanto ero smarrita?

…facciamolo questo sforzo.

P.S. GRAZIE a tutti coloro che sono intervenuti oltre che al macchinista e al capo treno, bravissimi entrambi!

Margherita