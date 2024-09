Giorgio Caporaso presenta il “Manifesto per il Design Circolare” a Novara

Sabato 28 settembre alle 11 nella sede di Azimut Capital Management di Novara, partner dell’iniziativa, si terrà un incontro con l’architetto e designer internazionale Giorgio Caporaso, con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Novara e VCO, dell’Ordine degli Architetti di Varese, dell’ADI – Associazione per il Disegno Industriale delegazione Lombardia e di PEFC Italia,

In dialogo con Marco Miglio, direttore della storica rivista di architettura e design Villegiardini, Caporaso presenterà i 15 punti del suo “Manifesto per il Design Circolare“, frutto di una lunga ricerca volta a ripensare l’intero ciclo di vita del prodotto e a promuovere un sistema produttivo completamente sostenibile.

Caporaso, coordinatore della commissione territoriale Lombardia per l’ADI Design Index, direttore artistico di PEFC Italia e docente presso Raffles Milano, è noto per l’uso del cartone nelle sue creazioni flessibili e riciclabili, tanto da essere soprannominato dalla stampa “il signore del cartone”.

Da decenni, il suo lavoro nel campo del design è orientato all’innovazione sostenibile, a partire dalla sua Ecodesign Collection per Lessmore, che si fonda su concetti come modularità, componibilità, multifunzionalità, trasformabilità, riparabilità, durevolezza, disassemblabilità e riciclabilità, ridefinendo così la concezione degli oggetti industriali.

I suoi progetti sono stati pubblicati su riviste internazionali di architettura e design, e le sue opere sono state esposte in mostre e fiere di settore di rilievo, oltre a essere utilizzate per ambienti ecologici e set televisivi. Nel 2012, Caporaso ha partecipato alla XIII Biennale di Architettura di Venezia, all’interno della “Casa Sensoriale Domotica” del Padiglione Italia. Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti, si annoverano l’Albo d’Onore al XVIII Compasso d’Oro e la Menzione d’Onore alla XVI Biennale BIO16 di Lubiana. Nel 2018 ha ricevuto il prestigioso “Top Design of the Year” by GrandesignEtico International e, nel 2022, la Menzione Speciale al GrandesignEtico International Award.

Al termine dell’incontro verrà inaugurata una mostra di alcuni suoi arredi e complementi in cartone riciclato e legno certificato, aperta al pubblico nelle sale di Azimut fino al 9 ottobre 2024, con ingresso libero.