Giovanissima grave dopo una caduta dalla moto a Dumenza

Schianto in moto mercoledì mattina in via Bartolomeo Scappi: si tratta di una ragazza di 17 anni caduta dalla moto. Sulla dinamica, una prima ipotesi è che la giovane abbia fatto tutto da sola, perdendo cioè il controllo del mezzo sul quale stava viaggiando.

I soccorritori di Padana emergenza, oltre ai carabinieri della locale Stazione (l’incidente è avvenuto nella stessa strada dove ha sede la caserma) hanno trovato la giovanissima incosciente.

Sul posto il 118 ha inviato un elicottero sanitario da Como che ha valutato la paziente poi trasportata in volo al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano.

Sono in corso accertamenti per stabilire la precisa dinamica.