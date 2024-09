Giovedì debutta il mercato contadino a Cajello di Gallarate

Debutta a Cajello il nuovo mercato contadino: dopo una lunga preparazione, dopo l’assegnazione dello spazio all’associazione Terra&Mani, ora si parte davvero.

La prima data è fissata per giovedì 19 settembre, nello spazio allestito in piazza Diaz, di fianco alla chiesa parrocchiale del quartiere di Gallarate.

«A partire da giovedì mattina, alle ore 8:30, si terrà l’inaugurazione ufficiale di questo progetto, che vedrà la partecipazione di tre banchi, che si alterneranno ad altri, dedicati alla vendita di prodotti locali e genuini» dice l’assessore al commercio e vicesindaco Rocco Longobardi.

«Il mercato contadino non rappresenta solo un’opportunità per acquistare prodotti freschi e di qualità, ma anche un’occasione per rivitalizzare la piazza, rendendola nuovamente un punto d’incontro e di aggregazione per gli abitanti di Cajello e delle zone limitrofe. Questo spazio, nel corso del periodo sperimentale, si pone l’obiettivo di diventare un luogo di riferimento, dove la comunità possa riscoprire il piacere di incontrarsi e sostenere al contempo i produttori locali».

Dopo il debutto il mercatino si terrà poi ogni giovedì, dalle 9 alle 13.

Questo giovedì sarà consegnato anche un coupon-sconto da due euro, per chi spenderà almeno 25 euro nelle date successive.

I tentativi di ravvivare l’offerta mercatale di quartiere in passato hanno riguardato anche Arnate e lo spazio semicentrale di piazza Risorgimento. Ora si riparte su Cajello, che è anche il quartiere più distante in assoluto dal centro città.