Identificato il piromane che appiccò l’incendio all’alba in via Marconi a Busto Arsizio

La polizia di stato del commissariato di Busto Arsizio ha identificato e denunciato l’uomo che, lo scorso 28 luglio, ha incendiato un bidone per la raccolta dei rifiuti in via Marconi. L’episodio era avvenuto nelle prime ore del mattino e aveva causato danni significativi.

Le fiamme, che hanno completamente distrutto il contenitore da 1100 litri e il suo contenuto, hanno anche danneggiato il suolo pubblico e lambito alcuni contatori dell’energia elettrica nelle vicinanze. Grazie alla segnalazione di alcuni giovani, l’incendio era fortunatamente stato domato dai vigili del fuoco.

Le pattuglie del commissariato, intervenute sul posto, hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, le quali mostravano un uomo anziano che, intorno alle sei del mattino, appiccava volontariamente il fuoco ai rifiuti.

Dopo giorni di indagini e ricerche, gli agenti, disponendo di una descrizione precisa dell’autore, lo hanno individuato in un bar e successivamente condotto in commissariato per l’identificazione.

L’uomo, un 68enne senza fissa dimora e con piccoli precedenti penali, ha ammesso le proprie responsabilità ma non è stato in grado di fornire una giustificazione per il suo gesto. È stato denunciato alla Procura della Repubblica per danneggiamento mediante incendio.