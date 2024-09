Ecco il programma del premio Chiara 2024 che punta sulla “Cultura utile”

Il Premio Chiara 2024 si presenta con un nuovo slogan – “Premio Chiara, cultura utile” – e tanti eventi di grande rilevanza culturale, che vedrà protagonisti personalità di spicco nei campi della scienza, della cucina e della musica.

In una conferenza stampa affollata di collaboratori e partecipanti, segno anche fisico della grande ricchezza delle proposte, la storica patron del Festival insieme a Romano Oldrini, Bambi Lazzati ha sciorinato i principali eventi di un “carnet” ricchissimo alla presenza, tra gli altri, del prefetto Salvatore Pasquariello, dell’assessore alla Cultura di Varese Enzo Laforgia, del presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto Maurizio Ampollini, della rappresentante di Camera di Commercio Elena Botter, e di molte personalità come il giornalista e scrittore Cesare Chiericati, l’architetto e designer Riccardo Blumer, il già provveditore agli studi Salvatore Consolo, i fotografi Carlo Meazza e Alberto Bortoluzzi.

Tra i momenti più attesi, spicca la partecipazione di Amalia Ercoli Finzi, una delle più importanti scienziate italiane nel settore aerospaziale, famosa per il suo contributo alla Missione Rosetta; Alberto Grandi, autore del provocatorio libro “La cucina italiana non esiste”, che svela miti e curiosità sulle tradizioni culinarie del nostro paese; e Dori Ghezzi, cantante e vedova di Fabrizio De André, che offrirà un toccante omaggio al cantautore in occasione del 25° anniversario della sua scomparsa.

Il programma ovviamente include anche gli appuntamenti più legati ai concorsi: in particolare Il 29 settembre si terrà l’incontro con i finalisti del Premio Chiara Giovani, mentre il 20 settembre sarà il momento della proclamazione dei vincitori del Premio Chiara Inediti. Il tutto però culminerà il 20 ottobre con la manifestazione finale del Premio Chiara, dove saranno intervistati i tre scrittori finalisti e, in diretta, verrà annunciato il vincitore assoluto dell’edizione 2024.

Un’esperienza, quella del premio Chiara e dei suoi eventi collaterali: «Che svolge un fondamentale ruolo educativo in un momento in cui le fragilità umane sono altissime» come ha commentato il prefetto Pasquariello. «Una programmazione così articolata di appuntamenti serve a far incontrare fisicamente le persone – ha aggiunto l’assessore Laforgia – in una società così sfilacciata, pensare alla cultura come coesione sociale è un obiettivo straordinario»

IL PROGRAMMA D’AUTUNNO E LE FINALI

Il ricco calendario di eventi del Premio Chiara 2024 si svilupperà tra la provincia di Varese e il Canton Ticino, si estende da metà settembre fino a ottobre, e presenta appuntamenti culturali di grande interesse, tutti a ingresso gratuito.

Il primo si terrà il 14 settembre a Villa Recalcati, Varese, con un incontro dedicato alla lotta contro la sclerosi multipla. L’evento vedrà la partecipazione di Antonella Ferrari, Maria Luisa Garatti e Filippo Martinelli Boneschi, che dialogheranno con Cesare Chiericati: un momento importante per approfondire i progressi della ricerca sulla malattia, grazie anche alla collaborazione dell’AISM.

Il giorno successivo, il 15 settembre, al Castello di Masnago, si discuterà della bellezza delle fontane dell’Engadina in un incontro dal titolo “Tra luogo e opera: la magia della fotografia“, con Laura Ceretti e Paolo Zanzi. Le proiezioni delle immagini arricchiranno l’esperienza visiva dei partecipanti.

Il 20 settembre, alla Libreria Feltrinelli di Varese, si terrà l’incontro con Alberto Bortoluzzi e Francesco Scaramozzino, vincitori del Premio Chiara Inediti. Intervistati da Mario Iodice e Andrea Giacometti, i due autori condivideranno le loro riflessioni sulle opere con il pubblico.

Il 21 settembre, a Casciago, verrà inaugurata la mostra fotografica “Rêverie” di Simone Bossi, curata da Riccardo Blumer che si concluderà con un finissage il 17 novembre.

Mercoledì 25 settembre, Villa Panza di Varese ospiterà un incontro con Simone Bossi, durante il quale il fotografo sarà intervistato da Gabriella Belli. Il pubblico potrà approfondire l’arte fotografica di Bossi, arricchita da proiezioni dei suoi lavori.

Il 28 settembre sarà dedicato alla celebrazione del centenario di Franz Kafka, con l’evento “La ragione e la metamorfosi” presso Varesevive a Varese. Gianmarco Gaspari ed Enzo Laforgia esploreranno l’opera dello scrittore, mettendo in luce l’influenza delle sue culture di appartenenza.

Il 29 settembre, presso la Sala Montanari a Varese, si terrà l’incontro con i finalisti del Premio Chiara Giovani. Cristina Boracchi, Salvatore Consolo e Davide Circello presenteranno i 31 scrittori selezionati tra 204 concorrenti. Il pubblico e i giurati decreteranno i vincitori al termine della serata.

L’ultimo evento di settembre si terrà il 4 ottobre presso il Salone Estense di Varese, con la presentazione del libro di Alberto Grandi, “La cucina italiana non esiste”. Lo chef Matteo Pisciotta dialogherà con l’autore, offrendo una prospettiva inedita e curiosa sul tema della cucina italiana.

Il 5 ottobre si aprirà una nuova serie di eventi, con la presentazione del vincitore del Premio Chiara Filmmaking al BAFF Film Festival di Busto Arsizio. Questo appuntamento sarà accompagnato dagli interventi di Alessandro Munari, Steve Della Casa, Marco Crepaldi e Bambi Lazzati.

Il 6 ottobre, presso la Sala Montanari di Varese, si terrà un incontro musicale dal titolo “Piero Chiara era swing?” con Enrico De Carli al piano, Riccardo Vigoré al contrabbasso e Toni Boselli alla batteria. La musica sarà ispirata alle atmosfere e agli intrecci delle opere di Chiara.

L’11 ottobre a Villa Recalcati, Michele Antonio Fino presenterà il suo libro “Non me la bevo“, in dialogo con Eleonora Martinelli: il tema è quello del vino, proponendo una riflessione critica su marketing e falsi miti.

Il 12 ottobre a Varese, presso la Sala Andrea delle Ville Ponti, la scienziata Amalia Ercoli Finzi terrà una conferenza dal titolo “Comete, Luna e poi…“, in cui discuterà delle missioni spaziali europee, tra cui il successo della Missione Rosetta.

Gli eventi proseguiranno il 19 ottobre alla Biblioteca Cantonale di Lugano, con un incontro con i finalisti del Premio Chiara 2024: Helena Janeczek, Santo Piazzese e Veronica Raimo. Saranno intervistati da Marta Morazzoni, Luca Saltini e Stefano Vassere, e discuteranno delle loro opere in gara.

Il giorno seguente, il 20 ottobre, al Museo MAGA di Gallarate, i tre finalisti del Premio Chiara 2024 saranno intervistati da Mario Visco. A seguire, nella stessa giornata, presso la Sala Napoleonica di Ville Ponti a Varese, si terrà la manifestazione finale del Premio Chiara, con la proclamazione del vincitore. Claudia Donadoni condurrà l’evento, che culminerà con lo spoglio delle schede di voto in diretta e l’assegnazione dei diversi premi in gara.