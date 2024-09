Incontro costruttivo tra Coinger e il Comune di Sumirago sulle criticità della raccolta rifiuti

Considerate le segnalazioni avanzate dai cittadini circa alcune criticità nel sistema di raccolta e conferimento dei rifiuti, il 26 settembre si è tenuto presso il comune di Sumirago un incontro con i vertici di Coinger per aprire un confronto aperto e costruttivo al fine di affrontare in modo schietto e trasparente le problematiche per lo smaltimento rifiuti: criticità a cui, in modo diverso, sono interessati i comuni del bacino asservito da Coinger.

Nel corso dell’incontro sono stati analizzati i punti relativi agli aumenti del costo della raccolta rifiuti, i problemi legati alla differenziata e l’accesso ai centri di conferimento e piattaforme ecologiche.

«Ringraziamo il Sindaco Yvonne Beccegato e l’assessore e presidente dell’assemblea dei soci di Coinger Mauro Croci per aver organizzato l’incontro – commentano in una nota Stefano Romano di Meloni Noi per Sumirago e Silvana Giamberini di Viviamo Sumirago – Con l’amministratore unico Giorgio Ginelli abbiamo approfondito alcune tematiche che sono state sintetizzate dai Gruppi Meloni Noi per Sumirago e Viviamo Sumirago in un documento da sottoporre all’attenzione dell’assemblea dei soci. Considerata la disponibilità dell’amministratore unico, siamo confidenti che a distanza di due anni si possa finalmente giungere a un affinamento del servizio che sia rispettoso dell’ambiente ma anche delle esigenze dei cittadini, un servizio avanzato e flessibile che porti con il tempo a un servizio sempre più efficiente e un contenimento dei costi».

Inoltre per la Tarip, di prossima introduzione a partire dal 1 gennaio 2025, Coinger ha fornito alcune informazioni a carattere generale: «Restiamo in attesa di avere un profilo più definito sul costo e sulla distribuzione della tariffa sulle famiglie per poter dare un giudizio più preciso». concludono i due consiglieri.