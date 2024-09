Indice di sportività: la provincia di Varese è 7a per “Il sole 24 Ore”

La provincia di Varese e lo sport formano un’accoppiata sempre molto solida. A dirlo con i dati è “Il sole 24 Ore” nell’annuale redazione della classifica sul cosiddetto “Indice di Sportività”, un indicatore che misura la diffusione e la qualità dei sistemi sportivi territoriali e che è giunta alla 18a edizione.

Varese in passato è stata anche al primo posto e continua a difendersi molto bene: nella classifica 2024 la provincia dei sette laghi si è classificata settima, guadagnando cinque posizioni rispetto allo scorso anno quando era 12a.

Nei tanti indicatori trovano spazio anche i risultati delle ultime Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi, con il territorio che ha ottenuto gli ori di Martinenghi e Bosetti, l’argento di Soares, diversi piazzamenti e i risultati degli atleti della PolHa per quanto riguarda lo sport paralimpico. Una “branca” in cui Varese è addirittura al primo posto per strutture e tesserati e al secondo per risultati nei Giochi (alle spalle di Verona).

In testa alla graduatoria c’è Bergamo che ha superato Trento, capolista nelle ultime due edizioni. Al terzo posto Genova seguita da altre grandi città-provincia come Firenze, Milano e Torino che precedono Varese. La top ten è completata da Bologna, Roma e Brescia che può contare sull’exploit olimpico della cittadina di Roncadelle (tre ori: De Gennaro, Bellandi e Danesi).

Nelle macroaree considerate dall’indagine del “Sole 24 Ore” Varese è rispettivamente seconda per la struttura sportiva (dopo Genova), 33a per gli sport di squadra (qui pesa l’assenza nei primi due campionati di calcio e la presenza ridotta in C dove milita solo la Pro Patria), 6a negli sport individuali (spiccano il 2° posto tra quelli acquatici e diverse altre top ten), 15a nella categoria sport e società (qui troviamo il 1° posto tra i paralimpici ma anche il 7° per lo sport femminile).

Facendo un confronto con i territori circostanti, Varese appare meglio di tutte le altre province eccetto Milano (5a). Como infatti è 27a, Monza-Brianza 12a, VCO 25a e Novara 39a.

L’indice generale è l’esito di 35 indicatori. I dati presi in esame riguardano, ad esempio, la pratica sportiva, i risultati di squadre e singoli atleti e atlete (suddivisi per discipline), l’investimento in infrastrutture, l’offerta in tema di turismo sportivo e alcuni aspetti sociali come quelli legati allo sport femminile, allo sport paralimpico e a quello dei bambini. Tra le novità tre indicatori legati ai risultati dei team azzurri ai Giochi di Parigi. Confermato anche l’indicatore sugli investimenti nello sport, inclusi i progetti finanziati con il Pnrr.