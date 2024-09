Infezioni nei trapianti di organi e di cellule staminali: convegno internazionale a Varese

La città di Varese ospiterà a breve il convegno di livello internazionale dedicato al tema delle infezioni e trapianto di organi e di cellule staminali emopoietiche.

Si tratta della settima edizione del congresso “Viral Infecitions in immunocompromised Patients”, che si svolgerà a Varese al Palace Grand Hotel da mercoledì 18 a venerdì 20 settembre 2024.

Sin dalla sua prima edizione, tenutasi nel 2010, la mission del congresso nato da un’idea brillante del Prof. Grossi, è quella di offrire ai partecipanti un’opportunità unica di approfondire e accrescere le conoscenze relative alle complicanze infettive che si osservano nei pazienti sottoposti a trapianto, attraverso un ampio programma scientifico che vede la presenza dei miglior esperti del campo.

In questi tre giorni di congresso saranno presenti numerosi relatori sia italiani che stranieri, provenienti in particolare da USA, Spagna e Germania; essi daranno il proprio contribuito per fare il punto sulle conoscenze riguardanti questo tema con le nuove sfide che le infezioni virali emergenti e riemergenti stanno ponendo soprattutto per questa popolazione di soggetti particolarmente vulnerabili.