Julian Assange e le strade rumorose tra gli argomenti del prossimo consiglio comunale di Varese

Si terrà lunedì 30 settembre 2024 a partire dalle 20.45, in Salone Estense, il prossimo consiglio comunale di Varese.

Tra i punti all’ordine del giorno, ci sarà il riconoscimento della legittimità di diversi debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive, che il sindaco Davide Galimberti porterà all’attenzione dei consiglieri.

Verranno poi discusse anche alcune spese straordinarie legate a lavori di somma urgenza che si sono resi necessari per garantire la sicurezza stradale dopo la caduta di un masso in via Campo dei Fiori e a causa dei danni provocati dagli eventi atmosferici avversi del luglio scorso. Su questi aspetti interverrà l’assessore Andrea Civati, che si occuperà anche di presentare un accordo con la Provincia per la gestione dei parcheggi multipiano di proprietà provinciale.

L’assessore Nicoletta San Martino, invece, illustrerà l’intervento straordinario di disinfestazione contro la zanzara tigre, su richiesta di ATS Insubria. Durante la seduta verrà poi approvato il bilancio consolidato del 2023, un passaggio importante per la gestione finanziaria del comune, che sarà esposto dall’assessore Cristina Buzzetti.

Altro punto importante riguarderà la mappatura acustica del traffico veicolare nelle strade di Varese con un passaggio superiore ai 3 milioni di veicoli all’anno, con l’obiettivo di adottare un piano d’azione per migliorare la qualità della vita nei quartieri più esposti all’inquinamento acustico. Questo tema sarà trattato nuovamente dall’assessore San Martino.

Un altro argomento di rilievo sarà la discussione sull’organizzazione degli Open Master Series 2027, in collaborazione con i comuni di Lecco e Como, su cui relazionerà l’assessore Stefano Malerba. Durante la seduta si parlerà anche della proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Julian Assange, un’iniziativa su cui relazionerà il sindaco.

Infine, verranno discusse due mozioni. La prima, presentata dalla consigliera Luisa Oprandi, e riguarda la regolamentazione del traffico in via Brennero e via Vetta d’Italia. La seconda, del consigliere Stefano Angei, propone interventi di messa in sicurezza per via Bixio​, dopo le proteste di alcuni residenti.

Il consiglio comunale è aperto a tutti: è possibile seguirlo in presenza, ed è visibile sul canale youtube del comune di Varese.