Allagamenti a Varese, la Lega sollecita l’amministrazione: “Situazione inaccettabile in via Bixio”

Stefano Angei, Vicecapogruppo della Lega in Consiglio comunale a Varese, ha presentato una mozione che sollecita l’amministrazione comunale a intervenire con urgenza per mettere in sicurezza via Nino Bixio, in particolare dopo i fenomeni piovosi intensi che l’hanno coinvolta e a tutela dei cittadini che abitano in quella via. La mozione, indirizzata al Sindaco e agli Assessori competenti, richiama infatti in particolare l’attenzione su una problematica che sta affliggendo dei residenti della zona.

«Dei cittadini di Varese che abitano in via Bixio, mi hanno spiegato che devono combattere contro un vero e proprio fiume di acqua e detriti che esce dai cancelli della Villa Augusta» ha spiegato infatti Angei. La Villa, recentemente oggetto di interventi finanziati dal PNRR «Nonostante i lavori, continua a riversare una quantità significativa di acqua e detriti, mettendo a rischio le abitazioni della zona durante le forti piogge – ha continuato il consigliere – Ho personalmente fatto un sopralluogo in una di queste abitazioni per constatare con mano la realtà in cui sono costretti a vivere alcuni varesini. Addirittura sono state montate paratie metalliche per evitare di ritrovarsi la propria casa invasa dall’acqua». Secondo Angei, la situazione è ormai insostenibile e richiede un intervento rapido e risolutivo da parte dell’amministrazione comunale.

La mozione chiede quindi al Sindaco e alla Giunta di predisporre e realizzare in tempi brevi interventi che possano porre fine ai disagi di questi cittadini, garantendo la sicurezza e il diritto dei cittadini di vivere serenamente nelle proprie abitazioni. «Per noi della Lega, questa è una situazione inaccettabile che richiede un intervento immediato» ha concluso Angei.