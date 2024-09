Bocciata in consiglio comunale la mozione di Angei sugli allagamenti in via Nino Bixio a Varese

E’ stata bocciata tra le polemiche e i drammi la mozione di Stefano Angei, Vicecapogruppo della Lega in Consiglio comunale a Varese, che aveva presentato per sollecitare l’amministrazione comunale a intervenire con urgenza per mettere in sicurezza una parte di via Nino Bixio, in particolare dopo i fenomeni piovosi intensi che l’hanno coinvolta e a tutela dei cittadini che abitano in quella via.

La mozione chiedeva al Sindaco e alla Giunta di “predisporre e realizzare in tempi brevi interventi che possano porre fine ai disagi di questi cittadini, garantendo la sicurezza e il diritto dei cittadini di vivere serenamente nelle proprie abitazioni” e per ascoltare il verdetto del comune i residenti delle case, che in realtà sono tre in un vicolo laterale che costeggia il parco di villa Augusta, si sono presentati in salone Estense. Per questo Stefano Angei ha ottenuto – con il favore anche di alcuni consiglieri di maggioranza, che hanno votato favorevolmente e o si sono astenuti – di poter spostare la discussione del punto, che inizialmente era al 14esimo posto, all’inizio della seduta.

La benevolenza della maggioranza però è finita li, perchè dopo l’esposizione della questione, che Angei ha argomentato grazie anche a dei sopralluoghi fatti nelle case interessate, una delle quali ha dovuto addirittura approntare delle paratie sulla porta, ha ricevuto un secco parere negativo dall’assessore all’urbanistica e lavori pubblici Andrea Civati, che lo accusa innanzitutto di avere riempito di inesattezze e imprecisioni la sua mozione in maniera strumentale.

«Questa è una vicenda che risale ad circa 15 anni fa e che ha probabilmente una serie di concause: come la costruzione di un condominio dietro le case, e l’inadeguatezza della rete di captazione acque piovane, però tipica di tutta la città. L’unica soluzione sarebbe una vasca di laminazione in via Nino Bixio, che è già stata preventivata ma prevede una spesa di centinaia di migliaia di euro. Abbiamo chiesto ad Alfa, e quello di via Bixio è uno dei 3 o 4 che abbiamo chiesto loro di finanziare, cosa per ora non accolta. Problemi di tale complessità non sono di facile accoglimento, specialmente con importi del genere in gioco».

Da li in poi la questione è diventata “pro o contro Angei”: Boldetti, Monti e Giordano a favore, Marasciulo contro, dicendo che è un voto «Inutile nel merito. Non perchè non sia importante la questione, ma perchè Angei lo fa solo pro domo sua, per avere spazio sulla stampa e fare la parte di quello che si preoccupa dei cittadini». Una affermazione a cui Monti ha risposto: «Qui non c’è una questione filosofica o politica: c’è un problema concreto. Rispondere è buona amministrazione».

Il risultato è stata la bocciatura della mozione con 18 contrari, 11 favorevoli e 3 astenuti. Subito dopo la votazione, una dei cittadini presenti è scoppiata in lacrime, abbandonando l’aula.