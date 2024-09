La Comunità pastorale di Saronno in festa per l’arrivo del nuovo parroco don Giuseppe Marinoni

La Comunità pastorale del Crocifisso Risorto di Saronno si prepara ad un fine settimana di festa e di preghiera per l’arrivo del nuovo parroco don Giuseppe Marinoni.

Diversi gli appuntamenti in programma per accogliere il nuovo parroco. Domani, sabato 7 settembre, don Marinoni sarà accompagnato con una fiaccolata che partirà nel pomeriggio da Magenta, dove è stato parroco fino al nuovo incarico, per arrivare in serata al Santuario di Saronno dove si terrà una celebrazione per affidare gli oratori cittadini alla Beata Vergine dei Miracoli.

Domenica il primo momento di preghiera alle 15, nel Santuario, con l’affidamento alla Madonna del nuovo ministero e della città di Saronno. Conclusa la cerimonia in chiesa, don Marinoni alle 15,45 si recherà all’ospedale per una visita e la benedizione agli ammalati.

Alle 17 il nuovo parroco sarà accolto in Municipio dal sindaco e dagli amministratori cittadini.

Alle 17,45 tutte le campane della città suoneranno all’unisono per accompagnare il parroco verso la chiesa prepositurale dei santi Pietro e Paolo, dove alle 18 don Marinoni celebrerà la sua prima messa come prevosto di Saronno. Per l’importante funzione tutte le messe serali di domenica 8 settembre nelle altre chiese della città sono sospese.

La messa sarà trasmessa in diretta sui canali audio e video di Radiorizzonti in blu.