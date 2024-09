La primaria di Taino adotta due massi erratici e riceve la medaglia d’oro a un concorso nazionale

Grande soddisfazione alla primaria Giovanni Pascoli di Taino per la vittoria della “medaglia d’oro” al nono concorso nazionale DiSegnare il Territorio, bando organizzato dalla Fondazione Napoli Novantanove e La Scuola Adotta un Monumento in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e quello della Cultura.

La scuola – che nel Varesotto condivide il premio insieme alla secondaria Vaccarossi di Cunardo (argento per la Cappella di San Nazaro) e alla scuola dell’infanzia della Pellico di Varese (oro per la Terrazza Del Mose’ Del Sacro Monte) – ha scelto di “adottare” due opere naturali forse non poi così conosciute nella provincia dei Sette Laghi ma non per questo “meno importanti”, ovvero i due massi erratici del Sass di Cost e il Sasun.

Proprio per far diffondere e divulgare la storia del territorio e del verde tainese, ai due grandi blocchi di roccia presenti al Bosco Forte sono stati dedicati un video informativo e due pannelli illustrativi che prossimamente saranno posizionati nel centrale Viale dei Carpini, all’interno del Parco Comunale, e uno nei pressi del Campo Sportivo, a pochi metri dai massi erratici.

A partecipare al progetto sono stati gli studenti di tutte le classi della Pascoli, dalla prima elementare alla quinta, ciascuna con compiti diversi (dalla raccolta dei dati scientifici o delle leggende popolari fino alle illustrazioni dei pannelli) e in collaborazione con le realtà e associazioni del paese, a partire dal Comune passando per il Museo di Storia Locale (grazie alla collaborazione della professoressa Laura Tirelli) e l’ex insegnante Valeria Mobiglia, che già in passato, da maestra della scuola, aveva reso possibile la partecipazione della scuola al concorso nazionale, in quel caso con “l’adozione” della cappella di Cosma e Damiano nella frazione di Cheglio.

La scuola sarà premiata a Napoli la mattina del prossimo 15 novembre al Teatro Mediterraneo. L’intenzione degli insegnanti è quella di riuscire a mandare una piccola delegazione a ritirare la “medaglia d’oro”. La settimana precedente alla cerimonia alla Pascoli si terranno le elezioni che porteranno alla nomina del nuovo sindaco dei ragazzi e al rinnovamento del consiglio comunale dei ragazzi: per i giovani studenti tainesi e il futuro “primo cittadino dei ragazzi” la premiazione potrebbe essere l’occasione per un primo, prestigioso, “appuntamento istituzionale”.