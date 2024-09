La provincia di Varese al 31esimo posto per criminalità: lo dice il Sole 24 ore

E’ stato pubblicato nella mattina del 16 settembre l’Indice di criminalità, che costituisce una delle tappe di avvicinamento all’indagine sulla Qualità della vita 2024 del Sole 24 Ore: la provincia di Varese risulta 31esima, con 3660 denunce ogni 100.000 abitanti.

I reati in cui la nostra provincia è più “specializzata” sono l’associazione per la produzione e lo spaccio di stupefacenti (siamo al 15esimo posto), i danneggiamenti (siamo al 21esimo posto), la contraffazione di prodotti e di marchi industriali (siamo al 22esimo posto) e sfruttamento della prostituzione o pornografia minorile (siamo al 27esimo posto). Molto meno propri alla provincia sono i reati di associazione di stampo mafioso (siamo al 100esimo posto), la violazione della proprietà intellettuale (al 101esimo posto), l’usura (siamo al 102esimo posto) e le rapine in posta (sempre al 102esimo posto della classifica).

Sul non onorevole podio delle città col maggior indice di criminalità ci sono Milano, Roma e Firenze, tutte grandi città turistiche: e anche la top 10 è popolata da grandi città e mete turistiche: Rimini (4ª), Torino (5ª), Bologna (6ª), Prato (7ª), Imperia (8ª)e Livorno (10ª). Napoli (12ª), invece, cede il posto a Venezia (9ª) tra le prime dieci province per numero di reati registrati nel 2023. In controtendenza rispetto ai grandi centri urbani, le province di Oristano, Potenza e Treviso risultano essere le più sicure d’Italia, posizionandosi in fondo alla classifica.