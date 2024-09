La scuola inizia senza la maestra Rita, in pensione da luglio: le colleghe di Gorla Minore “Ci mancherai”

Affetto e gratitudine: sono questi i sentimenti che affollano i cuori a Gorla Minore in questi giorni, mentre il suono della prima campanella si avvicina e quella data cerchiata di rosso sul calendario quest’anno avrà un significato in più.

Galleria fotografica La maestra Rita va in pensione 4 di 5

Di ritorno sui banchi di scuola, infatti, alunni, famiglie e docenti non troveranno la maestra Rita Cattaneo, andata in pensione lo scorso luglio.

Il “Grazie” delle colleghe

Una figura carismatica e capace di coinvolgere colleghi e alunni, attenta nel proporre e seguire progetti utili alla crescita degli studenti e davvero appassionata del suo lavoro: questa la descrizione che emerge dalle parole del marito Angelo – orgoglioso al suo fianco – e dei colleghi dell’istituto gorlese.

«Ad anno scolastico ormai alle porte, noi colleghi della Scuola primaria Parini di Gorla Minore non possiamo non omaggiare con affetto e riconoscenza la cara collega Rita Cattaneo, che dopo 42 anni di onoratissima carriera (di cui trentacinque trascorsi nella nostra scuola), ha raggiunto il meritatissimo traguardo della pensione».

Rita Cattaneo e le colleghe docenti

«Rita è stata un’insegnante e una collega precisa, professionale e dedita al proprio lavoro, un vero pozzo di esperienza, sempre pronta fornire il proprio contributo e ad offrire consigli. Ha ricoperto in modo impeccabile il ruolo di responsabile di Plesso per dodici anni, coordinando le attività scolastiche e offrendo supporto a tutti i colleghi. Per questo la ringraziamo di vero cuore per tutto ciò che ha fatto e le auguriamo che questa nuova fase della vita le porti tante soddisfazioni e momenti felici e rilassanti».

Alle spalle una lunga carriera, fra insegnamento e passione. I primi sei anni la maestra Cattaneo ha lavorato nella scuola primaria di Castiglione Olona e gli altri alla scuola primaria Parini di Gorla Minore.

Ha accompagnato otto annate di bambini gorlesi dai primi, nel 1982, agli ultimi nel 2017. Negli ultimi dodici anni è stata responsabile del plesso di primaria Parini, collaborando con l’attuale Dirigente scolastica dott.ssa Luisella Cermisoni.

Appassionata di informatica già dai primi anni a Castiglione Olona dove erano stati introdotti i primi PC, ha portato le nuove tecnologie anche nella primaria di Gorla dagli anni 88-89. La passione l’ha portata anche a creare e amministrare dal 2009 il sito web dell’istituto.

Sempre in accordo con le Istituzioni cittadine

In ogni esperienza ha conquistato il rispetto e la fiducia degli altri docenti e di tutti i soggetti con i quali si è interfacciata.

Una stima ravvisata anche dal consigliere delegato Rossano Belloni, che ha iniziato a seguire la scuola lo scorso giugno e si è subito reso conto della rilevanza del lavoro di Cattaneo per l’istituto: «Il Sindaco Fabiana Ermoni e il Consigliere Delegato alla Pubblica Istruzione, unitamente all’intera Amministrazione comunale, esprimono un sincero ringraziamento a Rita Cattaneo, insegnante che per tanti anni ha svolto questo importante ruolo educativo nella nostra comunità –ha tenuto a evidenziare Belloni – Adesso che è arrivato il momento di una meritata pensione le auguriamo di viverla con la stessa intensità con la quale ha affrontato tutti gli anni di insegnamento».

Un parere che vede concorde l’ex assessore alla Cultura Annalisa Castiglioni, che per tanti anni ha collaborato con la neo pensionata: «In tutti gli anni del mio assessorato, il rapporto con Rita è stato proficuo, oltre che estremamente collaborativo. Con la sua pacatezza, lungimiranza ed esperienza, molte difficoltà sono state superate, con soddisfazione sia dell’Amministrazione comunale, che della dirigente e dei docenti».

Non solo libri e nozioni

Ma le lezioni non erano limitate solo ad assimilare nozioni: tanti i progetti che l’hanno vista in prima fila. Ad esempio ha seguito per diversi anni il Consiglio comunale dei ragazzi, ha ideato e partecipato a molteplici progetti di intercultura, di educazione ambientale e di promozione della cultura del territorio, attraverso le poesie di Peppo Ferri lavorando con la collega Nadia Belloni.

Numerosi attestati di stima e gratitudine hanno dunque circondato Cattaneo in un abbraccio commosso il suo ultimo giorno di scuola. Ecco le parole di alcune fra le associazioni e i gruppi che hanno collaborato con lei.

Paolo Airoldi, presidente di Anpi Gorla Minore, ripercorre le tante occasioni di incontro: «Da diversi anni abbiamo avuto la piacevole opportunità di collaborare con Rita attraverso i laboratori “25 aprile: una storia che continua” tenuti dai soci Anpi alle classi quinte.

Rita si è sempre dimostrata attenta e pienamente disponibile verso questo progetto, dimostrando sensibilità nei riguardi di una formazione civica per i suoi alunni e non facendoci mancare l’incoraggiamento per il nostro impegno. Ha sempre accolto noi e Natale Perin, staffetta partigiana gorlese e medaglia di bronzo per la Resistenza – intervenuto ai nostri laboratori – con vero entusiasmo”.

I piccoli alunni della scuola gorlese hanno potuto cimentarsi anche in laboratori di musica grazie al centro musicale cittadino Carlo Ronzoni.

Antonio Guzzetti sorride ricordando quei momenti insieme: «La docente Cattaneo ha mostrato un reale interesse per la nostra attività con i bambini, disponibile e attenta, è stata fra le più attive promotrici di questi spazi con gli alunni dedicati alla sperimentazione musicale».

Buona nuova vita da pensionata alla maestra Rita, dunque, che potrà godersi questa nuova fase della vita personale arricchendola di viaggi e nuove occasioni, ma certa di aver svolto nel migliore dei modi uno dei lavori più importanti: contribuire alla crescita di generazioni di studenti.