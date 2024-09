Le rettrici dei due atenei varesini protagoniste al convegno: “Il lavoro come opportunità di equità”

Anche le rettrici dell’università dell’Insubria Maria Pierro e della Liuc di Castellanza Anna Gervasoni sono state tra le protagoniste dell’incontro avvenuto nell’aula magna della Statale di Milano dal titolo “Verso un cambio di passo: il lavoro come opportunità di equità”. Le professoresse Pierro e Gervasoni sono state le protagoniste, insieme alle altre colleghe elette o nominate alla guida di altrettanti atenei lombardi, dell’appuntamento che ha aperto la rassegna il ‘Tempo delle Donne’, promossa dal Corriere della Sera, per celebrare la ‘Giornata della parità’ dedicata in questa edizione ai talenti femminili in università.

Presenti anche Marina Brambilla della Statale, Giovanna Iannantuoni della Bicocca, Valentina Garavaglia della Iulm.

A portare i saluti istituzionali di Regione Lombardia è intervenuta Elena Lucchini, assessore alla Famiglia, alla Solidarietà sociale, alla Disabilità e alle Pari opportunità.

Nel suo intervento, l’esponente della Giunta regionale, ha riaffermato l’impegno del governo lombardo per il pieno conseguimento degli obiettivi di parità delle donne nella vita economica, nella politica e nella vita sociale: «Intendo confermare – ha detto – che oltre agli interventi normativi di contrasto alle discriminazioni, oltre alle misure per facilitare la presenza nel mercato del lavoro, la nostra Regione considera centrale nella sua azione adoperarsi per dei profondi cambiamenti di ‘sistema’. In particolare, nella cultura e nelle prassi che ancora limitano, nei fatti, la parità».

Dal 2010 ad oggi, ha ricordato l’assessore, «Regione Lombardia ha sviluppato un modello di intervento per favorire la nascita di spazi dove si possano condividere significativi obiettivi e “fare cultura” della parità. Prioritario valorizzare le sinergie tra tutti i soggetti che si occupano di welfare creando reti pubblico-privato che realizzino progetti dedicati a sostenere i bisogni di conciliazione delle famiglie ottimizzando gli strumenti di programmazione, le risorse e le esperienze esistenti per promuovere l’integrazione tra diversi ambiti di azione. Insieme al Sistema Universitario Lombardo il mio assessorato ha promosso bandi dedicati formazione e informazione per il contrasto alla violenza di genere e ora sta promuovendo un innovativo progetto dedicato all’invecchiamento attivo e al patto tra generazioni. Ho voluto infine ricordare come le rettrici lombarde presenti oggi all’evento rappresentino un’autentica eccellenza lombarda, un’eccellenza di parità che rappresenta un unicum a livello nazionale e che considero un risultato prestigioso che sarà di ispirazione a tutte le donne. Perché la parità: è un esempio».