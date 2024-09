L’isprese Laura Lena Forgia debutta a teatro a Catania con “Pirandello Segreto”

Laura Lena Forgia, volto noto del piccolo schermo, cinema e moda, si prepara al suo debutto teatrale nel ruolo di Marta Abba nella pièce “Pirandello Segreto” diretta da Ennio Coltorti. Lo spettacolo andrà in scena domani presso Palazzo Platamone a Catania, all’interno del Mitoff Catania Festival 2024, curato dal direttore artistico Salvatore Guglielmino.

L’attrice originaria di Ispra ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura: «Per me è il debutto assoluto a livello teatrale – ha dichiarato – e vestire i panni di Marta Abba accanto a un professionista come Ennio Coltorti è un’esperienza che mi ha arricchito moltissimo. Il teatro è il padre di tutte le arti e mi permetterà di essere a stretto contatto con il pubblico. Ringrazio chi mi ha dato fiducia e mi ha accompagnato in questo affascinante percorso artistico.»

Dopo Catania, lo spettacolo farà tappa anche a Roma nel mese di novembre, con ulteriori date in fase di programmazione.