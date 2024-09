Luna Rossa contro Team Ineos, via alla finale di Louis Vuitton Cup

Prendono il via sulle acque di Barcellona le finali della Louis Vuitton Cup, il torneo tra imbarcazioni che promuove il proprio vincitore alla disputa dell’America’s Cup contro i detentori (team New Zealand) di quest’ultimo trofeo, il più affascinante, importante e antico in ambito velico.

Galleria fotografica Luna Rossa va a caccia della America’s Cup 4 di 16

A sfidarsi per la “Vittuon” ci sarà di nuovo il team italiano di Luna Rossa, la barca dell’armatore Patrizio Bertelli che da numerose edizioni compete ai massimi livelli e che ha già vinto due volte il torneo (2000 e 2021) guadagnando così la possibilità di gareggiare per la “brocca d’argento”. In entrambi i casi poi, il sindacato italiano è uscito sconfitto dall’America’s Cup per mano di New Zealand.

In questa edizione di Louis Vuitton Cup, l’imbarcazione azzurra affronterà lo scafo britannico del Team Ineos: la sfida deriva dal torneo dei round robin (vinto da Ineos davanti a Luna Rossa; i detentori di New Zealand hanno partecipato fuori classifica vincendo il maggior numero di regate) e dalle successive semifinali. In queste, Luna Rossa ha eliminato gli americani di American Magic (5-3) mentre Ineos ha estromesso gli svizzeri di Alinghi (5-2). Eliminati invece in precedenza i francesi di Orient Express.

La finale si disputa con un massimo di 13 regate: il trofeo sarà assegnato alla prima imbarcazione capace di vincere sette volte, come accadde nel 2021 quando si affrontarono gli stessi team e Luna Rossa trionfò con il punteggio di 7-1. Ogni giorno a partire da oggi – giovedì 26 settembre – si disputeranno due regate, vento permettendo. Luna Rossa Prada Pirelli Team (questo il nome completo) gareggia con l’imbarcazione di classe AC75 in rappresentanza del Circolo della Vela Sicilia; i timonieri sono Francesco Bruni e James Spithill.