L’Università dell’Insubria ricorda il professor Fugazzola: “Docente illuminato”

Il rettore e tutta la comunità accademica dell’Università dell’Insubria ricordano con stima e affetto il professor Carlo Fugazzola, che è stato tra i protagonisti della nascita dell’Ateneo nel 1998 e ha insegnato con passione Radiologia a generazioni di studenti. «Docente illuminato e stimato in Italia e all’estero – commenta il rettore Angelo Tagliabue -, ha saputo coniugare la clinica con la ricerca ed infondere l’amore per la professione alle future classi mediche»

In pensione da qualche anno, Fugazzola è stato primario della Radiologia all’ospedale di Circolo e ha ricoperto numerosi ruoli universitari: professore ordinario, direttore della scuola di Specialità in radiodiagnostica, presidente del corso di laurea triennale per tecnici di Radiologia, dal 2020 insignito del titolo di professore emerito dell’Ateneo.

Il ricordo di Alberto Passi, presidente della Scuola di medicina dell’Insubria: «È con grande dispiacere che la Scuola di Medicina apprende della scomparsa del professor Carlo Fugazzola, già ordinario di Radiologia della nostra Università. Chi ha potuto conoscere e apprezzare le doti umane e professionali del professor Fugazzola lo ricorda come docente appassionato e luminare della disciplina, che ha potuto formare numerosi professionisti che sono attivi in molte strutture italiane. Il suo amore per la professione è stato un esempio per tutti i suoi allievi e colleghi che si stringono alla famiglia nel ricordo del maestro».

Luigina Guasti, direttrice del Dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Ateneo: «Vorrei fare un affettuoso saluto e un sentito ringraziamento al professor Fugazzola, uno dei docenti su cui si è basata la fondazione dell’Università dell’Insubria. In particolare nei primi anni dell’Università il ruolo di guida dei docenti è stato essenziale per avviare e rafforzare la presenza universitaria a Varese e a Como, anche nella relazione con le attività ospedaliere. Il professor Fugazzola ha formato tante generazioni di studenti riguardo alla radiologia e negli anni ha saputo valorizzare le innovazioni enormi che sono avvenute in questo campo clinico e scientifico».

Sono i professori Massimo Venturini e Federico Fontana a portare il saluto della Radiologia universitaria: «Con la perdita del professor Carlo Fugazzola alla Radiologia varesina viene a mancare un punto di riferimento nell’ambito della formazione di giovani radiologi; infatti è stato maestro di generazioni di radiologi che ha formato con passione e dedizione fin dal suo arrivo all’Ospedale di Circolo di Varese a metà degli anni Novanta dalla Scuola di radiologia Veronese».

I funerali avranno luogo martedì 10 settembre alle ore 15.30 nella Basilica di San Vittore in Varese.