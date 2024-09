Dopo 5 Anni a Varese torna la caccia al tesoro in auto e coinvolge centinaia di persone

A cinque anni esatti dall’ultima edizione, datata 2019, torna la mitica caccia al tesoro in macchina organizzata all’interno della Festa Parrocchiale di Giubiano e patrocinata dal Comune di Varese, uno degli eventi più amati e seguiti dalla città. A fermarla è stata il Covid, ma la ripartenza di una organizzazione cosi complessa ne ha ritardato la ripartenza.

In troppi però si chiedevano “quando sarebbe tornata” e cosi gli organizzatori si sono rimessi al lavoro: «In questo periodo le nostre e vostre vite sono cambiate – raccontano gli organizzatori nel sito che presenta “Mamballa, la caccia al tesoro in auto“ – abbiamo fatto numerose e nuove scoperte, alcune belle, altre meno, che ci hanno trasformato. Sentiamo e abbiamo sentito l’affetto che fate e avete fatto arrivare, di persona o a distanza, nei confronti di questo evento che, permettetecelo, rappresenta un unicum nel panorama degli annuali eventi organizzati nella nostra città e nella nostra provincia».

Una manifestazione: «Nata per divertire e divertirsi con gli amici, ma che successivamente è diventata qualcosa di più “ingombrante” e che mantiene intatto il suo spirito originale: la semplicità e l’artigianalità della realizzazione, preservate negli anni sono diventate la garanzia di una varietà creativa tra le diverse edizioni della Caccia al Tesoro e fonti di svago assicurato per tutti i nostri amici giocatori. Perché, in tutta sincerità, sappiamo che tutto questo è stato reso possibile nel corso degli ultimi venti anni grazie all’entusiasmo di più 3000 persone».

UNA CACCIA AL TESORO CHE COINVOLGE TUTTA VARESE

La 23esima edizione di “Mamballa” si terrà sabato 14 settembre 2024 e si snoderà per tutta la città di Varese: ogni squadra può essere composta da 4 o 5 persone, tutte in una sola automobile. Sono 80 gli indizi da risolvere, in un evento che si svolgerà in diverse tappe all’interno della città di Varese e nelle sue frazioni. Per risolvere i “misteri” non si potranno usare dispositivi elettronici come smartphone o tablet: il loro utilizzo comporta delle penalità, e lo scopo non è concludere il più velocemente possibile, ma piuttosto risolvere correttamente gli indizi per ottenere il punteggio più alto.

OLTRE 55 LE SQUADRE GIÀ ISCRITTE

Sono già oltre 55 le squadre iscritte, ma per chi volesse fare o riprovare l’esperienza, è ancora possibile preiscriversi. La squadra poi deve finalizzare l’iscrizione, presentandosi presso l’oratorio di Giubiano (via Malta, 18 – Varese) nelle giornate di venerdì 6 o sabato 7 settembre dalle ore 19 alle 21 e consegnando il modulo di iscrizione compilato e firmato da tutti i giocatori (è possibile scaricarlo dopo aver effettuato il pagamento della quota di preiscrizione).

Ai giocatori viene fornito un numero di badge e di magliette pari al numero dei componenti della squadra. Entro le 23.59 di mercoledì 11 settembre, deve essere inviata all’organizzazione la foto di squadra, attenendosi alle indicazioni fornite dall’organizzazione all’atto dell’iscrizione. Qualora non venga rispettato il termine indicato per l’invio, alla squadra è applicata una penalità sul punteggio finale. Una volta raggiunto il numero massimo di squadre iscritte, le successive sono inserite in una lista d’attesa e sono avvisate qualora altre squadre rinuncino a partecipare alla Caccia al Tesoro.

La premiazione dei vincitori avverrà domenica 15 settembre 2018 alle 21, a conclusione della festa patronale di sant’Ambrogio a Giubiano. I premi saranno consegnati solo se almeno un membro della squadra vincitrice sarà presente al momento della chiamata.