Mirabilia: l’arte nel nome della natura

Sabato 31 agosto al Museo Civico del Castello di Masnago è stata inaugurata la mostra “Mirabilia, l’arte di vivere il bello” con opere di artisti appartenenti all’Associazione Liberi Artisti di Varese e Segreta Isola di Como.

L’esposizione è stata inaugurata dall’Assessore alla Cultura del Comune di Varese prof. Enzo Laforgia che si è compiaciuto per il numeroso pubblico presente e per il tema della mostra così ricco di implicazioni culturali, anche per il riferimento al grande naturalista Plinio il Vecchio.

I presidenti Daniele Garzonio e Doriam Battaglia con la Vice presidente di Segreta Isola Albertina Nessi hanno rilevato l’importanza della collaborazione tra le due associazioni e si sono augurati che dopo questa esperienza molto positiva possa continuare anche in futuro. Il critico Lorenzo Mortara ha illustrato l’approccio che i vari artisti, pittori, scultori e fotografi, hanno avuto nell’interpretazione personale del tema.

In conclusione gli scrittori e i poeti Gaetano Blaiotta, Enrico Brunella, Elena Danelli, Viviana Faschi e Sandro Sardella hanno letto le loro composizioni anch’esse inerenti il tema della mostra.

Mirabilia- L’arte di vivere il bello.

Varese, Museo Civico del Castello di Masnago, Via Monguelfo.

Dal 31 agosto al 29 settembre 2024.

Orari di visita: da Martedì a Domenica, ore 9,30/12,30 – 14,00/18,00.