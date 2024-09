Nuove casse con bancomat e carte per il parcheggio di via Verdi a Varese

Lunedì 9 settembre inizieranno i lavori di sostituzione delle casse automatiche e delle barriere del parcheggio pubblico di via Verdi a Varese. L’intervento prevede il rinnovo dei dispositivi di pagamento della sosta che verranno sostituiti con impianti che consentiranno l’uso del bancomat e carta di credito.

Oggi infatti le casse automatiche accettano solo le monete per il pagamento del parcheggio. Per consentire lo svolgimento dei lavori il parcheggio di via Verdi sarà chiuso al pubblico per tre o quattro giorni della prossima settimana.