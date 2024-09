La Fiera di Varese si è chiusa con un bilancio di oltre 60mila visitatori

Bilancio positivo per la 46esima edizione di Fiera di Varese: la Schiranna è tornata ad animarsi per il suo tradizionale appuntamento settembrino che mette in mostra il tessuto imprenditoriale e produttivo della città e del territorio, arrivando a superare le 60mila presenze di pubblico nei 10 giorni di manifestazione.

Soddisfatti i 150 espositori di una edizione che si era posta come obiettivo quello di valorizzare il territorio partendo dalla varietà e dalla qualità espositiva della piccola e media impresa e dare slancio all’operatività del tessuto economico della città e della provincia di Varese. Obiettivo centrato, i cui numeri sembrano dare ragione per una fiera multisettoriale dove arredamento, edilizia, efficienza energetica, tempo libero e settore alimentare sono state le tematiche più apprezzate insieme ai talk show, gli eventi e ai tanti incontri proposti.

«La Fiera di Varese si conferma un appuntamento molto apprezzato dal pubblico – sottolinea la vicesindaca Ivana Perusin – grazie anche alla presenza di eventi e incontri che hanno coinvolto diverse realtà cittadine che operano in ambiti differenti, come sport, salute, commercio, cultura, il mondo sociale e della solidarietà, andando così a realizzare un evento di interesse».

«Per questa 46° edizione abbiamo lavorato proprio sulla qualità e sulla varietà per offrire qualcosa che fosse sempre più appetibile per i visitatori, un lavoro che il pubblico sembra averlo apprezzato – commenta Pietro Garavaglia, Ad di Chocolat Pubblicità, Segreteria Organizzativa della manifestazione – Merito senz’altro di un ottimo lavoro di squadra fatto con i tanti espositori e con tutti i collaboratori che ogni anno lavorano per la buona riuscita di questo grande evento per la città di Varese».

«Quest’anno vorrei ringraziare in maniera particolare Confesercenti Lombardia Sede di Varese e Impresa Donna, che hanno portato alla Schiranna, non solo una folta rappresentanza del Commercio varesino ma anche moltissimi eventi di successo – Sottolinea Michela Ferro, Responsabile Marketing di Chocolat Pubblicità – In particolare vorrei sottolineare la prima volta in Fiera di un momento dedicato alla prevenzione organizzato e promosso ANDOS Comitato di Varese: la Clinica Mobile per lo screening ecografico e mammografico gratuito, che è stato molto apprezzato e a cui hanno aderito il massimo delle persone possibili in una intera giornata dedicata. Grazie anche agli enti e alle istituzioni presenti in Fiera, che hanno promosso in prima linea il territorio varesino a partire dal Comune di Varese e da Camera di Commercio di Varese, con il progetto “Varese Destination Wedding” che ha portato nell’area tante giovani coppie alla ricerca di idee e soluzioni per la casa e il matrimonio. Grazie anche a Regione Lombardia che con il Patrocinio dell’evento e con l’immancabile presenza dei suoi rappresentati sostiene le aziende del territorio. Grazie infine anche a BaVarese Prost Fest e VareseSport per avere portato tante squadre sportive sotto il tendone della Fiera tutte le sere, in particolare un evento fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, quello con gli atleti della Polha Varese che hanno partecipato alle paralimpiadi di Parigi e sono stati accolti da applausi di un pubblico emozionato».