Otto talenti della Canottieri Varese in azzurro agli Europei under 23

In massa, dalla Schiranna alla Turchia, con addosso i colori dell’Italia. Sono ben otto gli atleti tesserati per la Canottieri Varese che tra il 7 e l’8 settembre vestiranno i body azzurri con lo scudetto tricolore sul petto nel corso dei Campionati Europei under 23 di canottaggio.

Le regate sono in programma sul bacino del Maritsa River di Edirne, città turca al confine con Grecia e Bulgaria, e il club gialloazzurro farà la parte del leone della spedizione italiana con otto elementi – quattro maschi e quattro femmine – su un totale di 29 convocati dalla Federazione e guidati dal capo allenatore Benedetto Vitale.

In campo maschile, il club varesino schiera il doppio formato da Maichol Brambilla (classe 2005) e Luca Enea Mulas (2004), entrambi già con alle spalle una certa esperienza in campo internazionale. Remano invece sulle imbarcazioni dedicate ai pesi leggeri gli altri due gialloazzurri: il 22enne Alessandro Pozzi sarà in gara nel singolo PL mentre il 2003 Nicolò Demiliani parteciperà al doppio PL in tandem con Paolo Gregori della Canottieri Baldesio.

In ambito femminile invece il singolo PL sarà affidato a Matilde Barison (2002) mentre sarà tutto gialloazzurro il due senza PL sul quale sono state convocate le giovanissime Arianna ed Emma Tosi, gemelle di classe 2007 (foto in alto) che hanno iniziato a remare a Luino prima di passare alla Schiranna. A completare l’elenco delle atlete di Varese c’è infine Greta Prodi (2004), inserita dallo staff azzurro sul quattro di coppia insieme a Angelica Erpini (Aniene), Gemma Ghinelli (Genovese) e Beatrice Ravini Perelli (Cerea).