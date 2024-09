Pareggio a occhiali tra Pro Patria e FeralpiSalò: la traversa ferma i tigrotti

Secondo pareggio consecutivo per la Pro Patria, che alla terza giornata di campionato fa 0 a 0 contro la FeralpiSalò.

Allo Speroni di Busto Arsizio, nella terza gara di campionato, le squadre si spartiscono un punto a testa senza colpo ferire salendo entrambe in classifica a due punti, con la prima vittoria della stagione rinviata sia per i tigrotti bianco-blu che per i Leoni del Garda.

Il campo, sul quale si è vista una bella partita, detta sempre il verdetto più giusto ma per i bustocchi di Riccardo Colombo, che potrà comunque dirsi soddisfatto di aver tenuto la porta inviolata contro una delle grandi favorite del campionato, è più che legittimo il rammarico per non aver bucato la porta di Rinaldi in almeno quattro nitide occasioni. Tre chance biancoblu nel primo tempo un rasoterra di Toci e due conclusioni (una respinta dalla traversa) da dentro l’area di Ferri, che poi nella ripresa sugli sviluppi da calcio d’angolo non trova la potenza giusta su un colpo di testa da buona posizione.

Dopo un primo tempo dettato da qualche imprecisione, la FeralpiSalò è invece salita di ritmo e qualità nella ripresa, sfruttando a proprio favore i campi nonostante le importanti assenze di Di Molfetta e Maistrello. Tanti i giocatori offensivi impiegati da Diana, che oggi ha optato per la doppia punta (Dubickas-Pellegrini), ma quest’anno per i Leoni del Garda il feeling con il goal ancora scarseggia: sono 0 i gol nelle prime tre giornate.

PRO PATRIA-FERALPISALO’ 0-0 (0-0)

Pro Patria (3-4-2-1): Rovida; Bashi, Alcibiade, Travaglini; Somma (1′ st Vaglica), Ferri, Nicco, Piran, Mehic (40′ st Citterio), Pitou (26′ st Terrani); Toci (33′ st Curatolo). A disposizione: Pratelli, Bongini, Reggiori, Frattini, Ferrario, Miculi, Cavalli, Sassaro. Allenatore: Colombo.

FeralpiSalò (3-5-2): Rinaldi; Luciani, Pasini, Cabianca; Pietrelli (12′ st Vesentini), Zennaro (21′ st Cavuoti), Hergheligiu, Balestrero, Giudici (12′ st Rizzo); Dubickas, Pellegrini (34′ st Brambilla). A disposizione: Lovato, Liverani, Motti, Pilati, Verzeletti.

Ammoniti: Somma (PPA), Luciani (FER), Nicco (PPA), Rizzo (FER)

Arbitro: Leone di Barletta

Collaboratori: Bianchi di Pistoia e Barcherini di Terni

IV Ufficiale: Restaldo di Ivrea