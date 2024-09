Colombo soddisfatto, a metà: “I soli 2 punti raccolti finora devono portare spirito di rivalsa”

La Pro Patria pareggia a reti bianche in casa contro la FeralpiSalò. A fine partita mister Riccardo Colombo e il difensore Raffaele Alcibiade commentano la partita.

COLOMBO 1 «Oggi di fronte avevamo una squadra forte come la Feralpi che alla lunga uscirà perché ha qualità nei suoi interpreti. L’unica cosa che non mi soddisfa è il risultato: dopo 3 giornate aver 2 punti ci deve far rodere dentro. La squadra deve avere un senso di rivalsa ed è quello che dirò in settimana»

COLOMBO 2 «La partita di oggi è stata fatta bene. Abbiamo avuto 3-4 occasioni davvero belle, anche nel secondo tempo come il colpo di testa di Ferri e il tiro di Toci. Non è bastato, quindi dobbiamo lavorare, sicuramente sulla finalizzazione, ma anche in qualche fase di costruzione, perché dobbiamo trovare migliori traiettorie di passaggio. La partita è stata più o meno quello che avevamo preparato. Anzi la Feralpi è stata più guardinga di quanto mi aspettavo, ci hanno dato pochissimo campo ma sono comunque soddisfatto. Abbiamo concesso concesso un paio di tiri da fuori, i loro centrocampisti e attaccanti sono importanti, Rovida però ha fatto bene e non abbiamo preso goal. Questo è un aspetto molto positivo importante»

COLOMBO 3 «L’atteggiamento fa sempre la differenza, a partire dalla voglia di vincere i duelli. Quest’anno abbiamo una voglia diversa di andare in avanti con coraggio senza paura di sbagliare. Ai ragazzi dico sempre di giocare senza paura di sbagliare, e se sbagliamo rimediamo. La paura non c’entra con il calcio: ci sono mille altre situazioni nella vita dover aver paura, non nel calcio. Nel calcio serve coraggio»

ALCIBIADE 1 «Non mi aspettavo questa partenza: è vero abbiamo solo due punti però non mi aspettavo una squadra così pronta. Siamo più pronti degli altri, vuol dire che stiamo lavorando bene, anche in settimana. Sono contento: i ragazzi lavorano bene e in campo si vede. Anche nelle due partite di Coppa Italia abbiamo fatto le nostre prestazioni. Questo vuol dire che la squadra applica quanto dice l’allenatore»

ALCIBIADE 2 «Abbiamo concesso poco oggi ma anche nelle altre partite, a partire dall’amichevole col Pisa, passando per Renate e la Coppa Italia. Questo significa che stiamo lavorando bene ma possiamo ancora migliorare, perché alcuni giocatori sono arrivati tardi e non ci conosciamo ancora alla perfezione».

ALCIBIADE 3 «È il momento migliore per affrontare il Vicenza? Settimana prossima penso che affronteremo la partita più complicata della stagione, in trasferta. Però noi andremo a fare la nostra partita cercando di “rubare” più punti possibili. Finora non ci sono state squadre che ci hanno messo sotto, quindi io parto pensando in maniera positiva, poi vediamo cosa succederà. Noi puntiamo al massimo».